男童患上新冠肺炎，高烧中问妈妈：我是不是快死了

据《每日邮报》报道，近日，英国一名5岁男童患上新冠肺炎后病情持续加重，不仅剧烈头痛，还发高烧至42℃以上，他甚至在发高烧时问妈妈：“我是不是要死了？”心碎的妈妈决定将这件事在网上分享出来，提醒人们要重视疫情。

儿子上游泳课，回来后开始发病

据了解，这名男童名叫阿尔菲，居住在伍斯特郡的布罗姆亚德，他患上新冠肺炎后如今正在家隔离恢复。他的妈妈劳伦表示，3月16日，她带着儿子上完游泳课后，发现孩子声音有点嘶哑，但她只是以为是喝到泳池水引起的，并未在意。

但是到了第二天，阿尔菲开始咳嗽并发烧至38.4℃，到了19日，体温更是飙到42.3℃。劳伦不知所措，而且孩子的情况也很不好，于是她拨打电话呼叫救护车，但工作人员说医院忙不过来，让劳伦继续观察，若孩子继续恶化再拨打急救电话。

儿子被确诊感染新冠，妈妈提醒人们重视疫情

19日晚间，阿尔菲的病情开始加重，出现了呕吐、剧烈头痛、眼睛疼、幻觉等症状。劳伦再次呼叫救护车，这一次孩子终于被送往医院。阿尔菲在医院接受了新冠肺炎病毒检测，结果是阳性。

孩子一直住院到第二天晚上，医生给阿尔菲开了药，允许他回家隔离休养。劳伦在社交媒体上表示：“8天过去了，阿尔菲的身体正在恢复。他还是有发烧、咳嗽症状，但整体都在好转。”

劳伦还表示，自己在网上发帖并不是为了博取关注和同情，而是提醒人们重视新冠病毒。她这样说道：“这是一段糟糕的经历，我亲眼看着孩子从活力四射变得不动、不吃、不喝，甚至不小便。当听到儿子问我是不是快死了时，我心痛不已……”

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