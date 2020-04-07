说漏嘴式官宣？李心艾曝唐嫣已产龙凤胎

年前演员闫学晶在直播时疑似说漏了嘴，曝出唐嫣生了双胞胎，随后有记者从知情人处获悉，唐嫣确实已经当上了妈妈，只不过是否双胞胎还不得而知。然而近日有网友晒出一份聊天截图，她2月份询问《锦绣未央》李长乐扮演者李心艾唐嫣是否是龙凤胎，时隔1个半月竟然得到了回复“嗯嗯”。

李心艾和唐嫣在2016年的时候合作了电视剧《锦绣未央》，两人在现实中的关系不错，至于闫学晶老师则跟罗晋合作过《幸福36计》，也是熟识的好友，两人同时说漏嘴，看来唐嫣升龙凤胎基本是石锤了~

不少网友听到这个消息，也纷纷表示恭喜，并且羡慕她们一下子就儿女双全，“好”的不行~

在生活中，有不少家庭都非常羡慕龙凤胎家庭，因为怀孕和生产本身是件辛苦、危险的事情，所以大部分夫妻都会选择只生一胎，但是又有很多人想要儿女双全，所以龙凤胎绝对是头奖了。那么该怎么怀上龙凤胎呢？

首先我们要了解，什么是龙凤胎？

其实在高中生物课上，老师就教过我们双胞胎分两种，分别是异卵双生和同卵双生，简单点说同卵是一颗受精卵分裂成两个了，性别一样、外貌也基本一样；而异卵则是由两颗受精卵发育，所以可能会有性别不一样的情况（也就是龙凤胎），长相也有比较大的区别。

所以不难看出，生龙凤胎需要女方同时排两颗卵子，而男方则分别要含有X/Y染色体的两颗精子最先抵达卵子使其受精才行。所以说龙凤胎有着很大的偶然性，难怪要被人羡慕了。那么除了运气，有没有什么方法提高龙凤胎的几率呢？还是有的！

1.找有双胞胎史的伴侣

怀上龙凤胎的前提是异卵双胞胎，所以一定要有两颗受精卵发育成胚胎，这就表示女性要一次性排出两颗卵子，这就要看运气和个人体质了。而如果女方家庭本身就有双胞胎史，那么就说明其可能有同时排两颗卵子的体质，相应的生异卵双胞胎的几率就大一些。至于这异卵双胞能否刚好是一男一女，就要看男方的精子够不够给力了。

结论：可行性基本为零，毕竟不可能在谈恋爱的时候，就考虑龙凤胎吧。

2.服用叶酸可提高几率？

瑞典的一医学机构做过一项统计，他们发现有服用叶酸习惯的女性怀双胞胎的几率比没有服用的高出进一倍。据了解，研究员分析当地孕妇曾服用药物的资料和数据，他们调查了2569名曾服用叶酸的孕妇，发现生出双胞胎的几率为2.8%，而没有服用的孕妇则只有1.5%。

专家们认为，服用叶酸可能会促进女性排卵，从而增加了生双胞胎的几率，不过这并没有明确的实验佐证，而且个人认为这份数据的采样数比较少，所以结论也是打了个问号。

结论：备孕期间本来就可以服用叶酸，低成本且无害，完全可以一试。

3.使用促排卵药物

新华社发表过一篇报道，说的是口服促排卵药可以增加双胞胎几率，报道中指出人造双胞胎越来越多，而医生对此非常担忧。医生担忧是必然的，因为促排卵药物主要是针对不孕不育的，主要目的是刺激女性排卵，这是违反自然规律的，女性的卵巢很可能会被过度刺激，出现头晕、恶心、肝肾功能损害等情况。

结论：确实可以增加几率，但是以女性健康为代价，真心不值得！

4.民间的双胞胎秘方？

民间会有一些双胞胎秘方，说是吃了确实可以增加双胞胎几率。而根据研究人员的研究发现，有些秘法确实有效果，但所谓的秘方其实就是一些促进性腺激素的药物，而这些药物就是刺激脑垂体前叶分泌更多的促性腺激素，从而诱发排卵。所以这一条与第三条类似，如果服用不当，可对女性的健康带来威胁，严重的还可能导致癌症。

结论：民间配方还是不要随便使用，以健康为代价的双胞胎不要也罢！

5.使用高科技

所谓的高科技就是试管婴儿，这一技术的存在给很多不孕不育家庭带来了福音。试管婴儿其实就是从母体里取出卵子然后在体外受精，以确保受孕几率。而为了能保证受精卵的质量，每次人工受孕的时候，都会选多个受精卵培养，然后再选出质量最好的几颗植入母体子宫内。因为质量比较好，所以很可能有多颗卵子都存活，双胞胎不是梦。当然如果存活数量太多，医生还会适当减胎，我国对此类多胞胎的出生率还是有控制的。

结论：效果拔群但是费用很高，而且也很痛苦，不建议为了双胞胎而手术。

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