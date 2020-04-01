香蕉新吃法，层层起酥，全家都爱~

今天教大家香蕉一个新吃法，以后再也不怕香蕉浪费了。将香蕉做成一款甜品，这款甜品美食就是香蕉酥， 它外皮酥脆，内里香甜，吃上一口让人回味无穷，百吃不厌，而且这款香蕉酥不用和面，不用擀面，烘焙小白也能轻松搞定。下面咱们一起来看看做法吧！

所需材料：

蛋挞皮12个，香蕉1根，芝士碎30克，蛋黄1个，黑芝麻适量

制作过程：

1.蛋挞皮提前室温软化备用，香蕉去皮掰成小块，用勺子压成泥状，也可以切成小丁，这个可随自己喜好，加入芝士碎拌匀。

2.取一个蛋挞皮，舀入香蕉芝士馅，不要放太多，否则烤的时候，容易爆开来。

3.将蛋挞皮对折，然后把收口捏实，一定要捏紧实了，不然烤的时候容易爆开，再把锡纸托剥去。

4.依次做好摆放入烤盘中，蛋黄打散后用刷子刷在蛋挞皮表面，再撒上少许的黑芝麻，最后放入预热好的烤箱，上下火180度，中层烘烤20分钟左右即可。

一道美味的懒人版香蕉酥就做好了，层层起酥，甜而不腻，好吃易做，你也赶紧试试吧！

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