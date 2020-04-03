关于长高方法，别只知道补钙

一般来说，当孩子的骨骺线融合在一起，就很难再长高了，这通常发生在14-20岁之间。所以如果希望孩子的身高拔群，就要在这之前，注意良好的营养和健康的生活方式，从而让他们长得更高。

1.改变孩子的饮食

吃健康营养的食物有助于孩子的身体成长，均衡的营养搭配对孩子的身高非常有利。平常建议以新鲜蔬菜、水果和瘦肉蛋白为主食，盘子里一半是蔬菜，四分之一是优质蛋白质，四分之一是多样的碳水化合物。

多吃水果、蔬菜和低脂奶制品，优质蛋白包括鸡肉、鱼类、大豆类、坚果和低脂乳制品，多样的碳水化合物包括全谷类和淀粉类蔬菜，如土豆。鸡蛋含有丰富的蛋白质和维生素，是一种物美价廉的食物，所以如果孩子对鸡蛋不过敏，记得每天都要吃一个。

每天还可以食用一份乳制品来维持孩子的成长，乳制品含有蛋白质、钙和维生素，可以滋养孩子的身体，建议每天喝240毫升的牛奶，180毫升的酸奶，或者吃一片28克的奶酪。

钙、维生素A、维生素D都特别重要，因为它们可以强壮孩子的骨骼。所以如果医生同意，可以适量补充钙质和维生素，以满足孩子额外的营养需求，帮助孩子长高。

2.改变孩子的生活方式

良好的姿势不会让孩子长高，但是会让孩子看起来更高。当他们走路的时候，背挺直，把肩膀向后转，下巴向上翘。当孩子坐着的时候，挺直孩子的背，转动肩膀，脸朝前，多练习站立、走路和坐的姿势，掌握良好的姿势可以保证良好的体态。

每天锻炼30分钟，有利于骨骼和肌肉的健康，帮助孩子长高。选择一项孩子喜欢的运动，这样孩子更乐意把运动融入到健康生活中，例如散步、跑步、滑冰等等。

如果觉得孩子比一般人矮，就要去看医生，看看孩子是否有健康问题导致身高变矮。有一些疾病例如甲状腺功能减退、生长激素水平降低、特纳综合症等都可能会阻碍孩子的生长。

3.进行一些伸展运动

（1）让孩子躺在运动垫或地板上，把手臂举过头顶尽量伸长，同时让孩子把腿伸得越远越好。保持伸展10秒钟，然后放松。拉伸运动有助于拉长孩子的脊柱，使其不受压迫，虽然它不会让孩子的骨骼变长，但可以减压孩子的脊椎。

（2）躺在地板或运动垫上，伸展孩子的身体，然后举起孩子的手臂垂直于胸部。双手合十，然后慢慢向左侧45度放下双臂，扭转上身保持2-3秒，然后转到另一边，来回旋转5次为一组。

（3）躺在运动垫或地板上，双手合十，双臂向上举过头顶，接下来弯曲膝盖并拢脚底，然后把孩子的脚和上背压向地板，提起孩子的臀部离开地板，伸展孩子的脊柱。保持10秒钟，然后放到地上。

（4）翻过身来尽可能地伸展四肢，慢慢抬起孩子的手臂和腿，使孩子的背部成拱形。保持10秒钟，然后呼气，把手臂和腿放回地面。

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