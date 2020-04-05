给宝宝选精油，这些味道强推

等到宝宝3个月以后，就可以使用一些精油，以帮助他们的睡眠、缓解焦虑和绞痛。不过在使用之前，一定要了解稀释比例和使用方法，精油也要选择好的产品，并且要确保味道适合宝宝等。

1.洋甘菊

德国洋甘菊和罗马洋甘菊是温和的精油，对有睡眠障碍的婴儿是有益的。甘菊具有天然的镇静作用，传统上用于治疗婴儿和成人的失眠。洋甘菊和薰衣草可以缓解疝气的症状。洋甘菊也被证明可以帮助焦虑和抑郁，并能提升挑剔的婴儿的精神。

2.蒸馏柠檬

蒸馏柠檬可以帮助提升能量和情绪，对午睡后的唤醒很有帮助。对于婴儿来说，蒸馏过的柠檬比发酵过的柠檬更好，并且还不容易引起皮肤过敏。

3.莳萝

莳萝是一种镇静、抗痉挛的油，能帮助缓解消化不良。使用时，将莳萝稀释至1茶匙的载体油或水中，充分混合，然后按摩婴儿的皮肤。

4.桉树

桉树是一种天然的祛痰药，可以帮助缓解呼吸堵塞，需要提醒的是，对于宝宝来说，桉树球茎油太强烈了，应该选择桉树油的精油。切记在使用桉树精油前，请咨询您儿科医生。

5.薰衣草

薰衣草有镇静和镇定的作用，可以拿来帮助放松焦躁的宝宝，安抚睡眠。薰衣草也可以用于昆虫叮咬和减少瘙痒，并且最近的一项研究表明薰衣草对缓解疝气症状有效。

6.茶树

茶树是一种天然的抗菌、抗真菌和消毒剂。在无气味的油中加入几滴茶树可以帮助预防尿布疹和真菌感染。需要提醒的是，茶树是一种较强的油，会对皮肤造成伤害，所以应该避免在6个月以下的婴儿身上使用。

使用建议

精油非常有效，当使用在皮肤上时，必须用载体油或乳霜稀释。对于年龄超过3个月的婴儿，安全稀释比例为0.5%到1%，而成人的稀释比例为2.5%到10%。因为婴儿的皮肤比成人更敏感，美国自然疗法医师协会指出，根本不应该在3个月以下的婴儿身上使用精油。即使稀释了，精油也会导致皮肤过敏和光敏感。

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