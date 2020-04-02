怀孕初期“指南”，新手妈妈必做功课

孕早期新妈妈会有不适，比如困的睁不开眼、四肢无力、食欲不振、恶心干呕等等，这是每个孕初期准妈妈们都会遇到困惑。其实这是怀孕时的正常情况，新妈妈们不用过于担心，只需要做一些调整，就能改善这些孕期反应。

孕早期饮食要以清淡为主

孕期前3个月，胎儿生长较慢，准妈妈们的饮食与孕前差别不大。一定要注意，由于孕早期会出现早孕反应，这时的饮食，应以清淡为主，多吃易消化、清淡少油的食物。这个时期，需要多休息，多吃蔬菜水果、豆制品、鱼类、鸡蛋、奶类等，多喝水。如果早孕反应过于剧烈，那么还是需要去医院看医生。

消除或减轻早孕反应的方法

1.保持好心情

转移注意力，和丈夫一起看电视聊天，和朋友聊天逛公园、观花赏景等。同时要记住，这个时候你不是一个人了，有任何问题都要找身边的人帮忙。另外不要因为心情而影响到饮食，因为你还要为了孩子着想。

2.合理膳食

以清淡口味为主，注意每天要少食多餐，不挑食。早晨起床会出现恶心呕吐症状，这是因为空腹的原因，晚上可在床边放点爱吃的零食，早上起来就放点在口中，会有所缓解症状。如果爱吃酸味的食物，在这个时期可以多吃点酸的，例如梅干，山楂等，可以增加食欲。多食用粗粮杂粮，以补充纤维素，预防孕期可能出现的便秘，并能补充B族维生素。

3.消除心理负担

不要想太多，例如胎儿会出现问题？会影响工作？体型会改变？害怕生孩子疼，这些都是不必要考虑的，这时候丈夫要耐心细心劝导，并忍耐孕妇出现的一些情绪上的变化，并要多陪陪她！

吃的越多就越好？

在日常饮食方面切记注意总热量不能摄入太多，营养过剩导致孕妇出现糖代谢异常。大量医院检查数据发现，妊娠期糖尿病近几年逐渐上升，其实这些可以预防，就是要进行合理的饮食。

胎儿是需要一定营养、热量，但是胎儿在早期需要的热量很少，基本上不需要增加热量。进入十三周以后，为了满足胎儿的宫内发育，热量只需要增加300千卡，基本上就等于多吃一个苹果、一个鸡蛋以及少量主食。

总而言之，孕期要注意热量摄入，营养搭配均衡，注意饮食的合理性，适当做一些运动，这样你会拥有一个科学、健康的孕期，生一个健康的宝宝。

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