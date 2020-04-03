变健康的“良方”，比你想象得更轻松

如何让自己变得更健康？不妨水滴石穿，从“零”开始储蓄你的健康，比如改变饮食习惯，从生活习惯的小改变开始改善你的健康，你会发现想变得更健康更活力比你想象的要简单许多：

吃出来的健康

1.慢速进食

研究表明，慢速进食、会让食欲减缓，吃得更慢，吃得更少。渐渐养成良好的进食习惯，饱则七分，盛则满，中医讲求的健康饮食习惯，所以当你觉得7分饱时就不要再吃了。

2.拒绝垃圾食品

高热量、高糖分的垃圾食品，会让工作压力巨大的你备享放松的状态，一顿大吃后的满足感，但同时多余的热量无法代谢，脂肪也在身上“安营扎寨”，这不仅影响健康还很不美观，所以请马上丢掉你手上的垃圾食品，就从此刻开始行动起来吧。

3.饭前喝杯水

饭前喝一杯水、一碗汤，这可以让你有一些饱腹感，进食时食欲会降低一半哦。养成外出随身携带水杯吧，让这个好习惯融入你的生活里。

4.喝些黑咖啡

代谢调整是每个健康减脂人的梦。来杯黑咖啡吧，当你难以下咽时，看看围绕腰部的赘肉吧，想象喝下去的时候，它们正在远离你，是不是马上就有动力了？赶快喝起来吧。

5.用小盘子吃饭

改用小盘子吃饭，用小盘子吃饭的人会吃得更少。去买一些便宜的小盘子和碗，如果你继续用大碗，你会惯性常态吃的更多。

6.适量吃些辣

吃辛辣的食物来降低你的食欲，在喜欢的食物加点辣酱，红辣椒或者辣椒油都可以。控制进食量，阻止你的大快朵颐，这样的习惯可以帮助你变得更健康。

动出来的活力

1.2分钟的运动

每一小时运动两分钟，这样臀部的脂肪就越少堆积。边看电视边绕沙发走，不怕你不动，就怕你动也不动，哪怕只有两分钟，只要动起来这一刻，你体内的脂肪就在燃烧了。

2.倒着走30分钟

在家楼下的小区花园倒步走，每天半小时。如果没法每天进行，也可以周末动起来。倒步走可以减轻肩周、腰椎的疼痛，随着倒步走运动进行中，让你的肌肉得到充分程度的缓解，变得更健康。

3.多多站起来

能站不坐，能站多站。每天站10-15分钟、随着习惯的建立、久而久之算下来每周至少减少750卡路里，吃进去的热量就把它站出来，跟脂肪们说拜拜吧。

当下生活的优渥，让越来越多的人变得超重，影响健康和生活质量。不放在这个加速的生活中，花点时间给自己“慢”下来，放慢进食、放缓食欲、放松心情，这样就能拥有更健康、更美好的生活。

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