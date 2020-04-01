关于鹅口疮，你了解多少？妈妈宝宝都遭罪！

鹅口疮是由白色念珠菌过度生长引起的的疾病，一般来说如果白色念珠菌处于正常水平，那么就不会导致任何问题，但是如果这种病不受控制地倍增，就可能导致鹅口疮。在母乳喂养的时候，细菌也会滞留在乳头、乳晕和乳房中，从而导致感染发炎。

妈妈患鹅口疮的症状

在喂奶期间和喂奶后，乳房上的鹅口疮可能会引起疼痛。对于一些女性来说，疼痛可能是非常剧烈的，主要出现在乳头中或在乳晕后面，也可能辐射到整个乳房。其他症状可能包括：乳头发痒、乳头和乳晕颜色苍白、乳头暂时或持久的烧灼感等等。

婴儿鹅口疮有哪些症状

1.牙龈、舌头、内颊、扁桃体上有白色、乳白色的斑块，触摸后容易出血；

2.口腔发红、皮肤发红；

3.口角皮肤开裂；

婴儿鹅口疮的原因

鹅口疮是由念珠菌过度生长引起，如果体内的健康细菌无法控制真菌，就会发生过度生长。如果免疫系统被削弱或不成熟，也会发生这种情况。婴儿免疫系统还没有发育完全，所以更容易患上口腔鹅口疮。因为鹅口疮具有高度传染性，母乳喂养的母亲和婴儿很可能互相传播和感染，所以一旦感染，妈妈和宝宝都要接受治疗。

鹅口疮传播途径

如果你有鹅口疮，母乳以及任何接触乳房的东西都可以传播细菌，这包括：手、哺乳文胸、护理垫、服装、毛巾。如果宝宝有鹅口疮，那么放入口中的任何东西也会散布鹅口疮。为了避免这种情况，要对牙环和奶嘴进行消毒；另外宝宝的鹅口疮也可以在喂食期间传染到乳房。

如果你患有阴道酵母菌感染，那么也可能导致乳房被感染。服用某些药物，例如抗生素，皮质类固醇和某些类型的抗癌药物，也可能会增大风险，这是因为这些药物可以破坏健康的细菌，使鹅口疮更容易发生。研究发现，高血糖水平也可导致酵母过度生长，与没有这种情况的女性相比，患有糖尿病的女性患鹅口疮的风险增加。

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