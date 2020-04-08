孩子生病要吃整个疗程的药？育姐为你解答

“倒春寒”来袭时，很多孩子都受凉生病了。爸爸妈妈带孩子去医院看病，医生通常会开一个疗程的药让孩子服用，可有的孩子只吃了几天的药病就好了。那么，剩下的药应不应该让孩子吃完呢？赶紧来了解一下吧。

孩子生病，要不要服完整个疗程的药

关于这个问题的答案，宝妈们一直争论不休：

正方：病好了就不用继续吃药

主要观点：俗话说“是药三分毒”，如果孩子患的是自愈性疾病，只要症状消失，就让他少吃药为好。

反方：吃完一个疗程的药才安心

主要观点：医生开一个疗程的药是有原因的，只有坚持吃完才能完全控制病情，避免反复发作。

其实，要不要让孩子服完整个疗程的药，应结合孩子的身体情况而定。育姐建议大家，一定要听从医生的意见，不要盲目相信网上的说法。

通常来说，医生会根据孩子的病因和症状进行开药。

如果是改善症状的药，只要孩子症状消失就可以停药了。比如说，孩子退烧了，大家就不用再给他吃退烧药了。

如果是治疗病因的药，大家一定要在医生的指导下让孩子按时服药，并把一个疗程的药都吃完。比如说，孩子细菌感染引起的咽喉炎，就一定要坚持服药7-10天，不管症状有没有消失。

所以，带孩子看病后，大家一定要跟医生问清楚，哪些药一定要坚持吃完，哪些药可根据孩子症状自行停药。

宝宝生病后如何帮他尽快康复

除了让孩子按时服药外，大家使用以下方法可以帮助他尽快恢复健康：

1.做好卫生防护

孩子的好奇心很强，什么东西都要用手摸一摸，或者放在嘴里尝一尝。所以，大家一定要经常给孩子的玩具和日常用品消毒，并让他养成勤洗手的好习惯。

2.多喝开水、坚持参加运动

大家要经常带孩子去公园散步，或者参加户外活动。孩子经常接触大自然的微生物，能够有效增强抵抗力减少生病。另外，让孩子多喝开水可以加快新陈代谢，避免患上感冒等常见疾病。

3.做好通风保暖工作

天气一变，有些父母怕孩子受凉常常将门窗关起来。育姐要提醒大家，长期紧闭门窗会使室内细菌大量滋生，不利于孩子的身体健康。大家每天要定时开窗通风，保持空气清新，减少室内病菌数量。

春季早晚温差较大，孩子晚上睡觉时，大家要做好保暖工作，让其在温暖舒适的环境中入睡。

4.减少与病毒接触机会

春天是很多传染病的高发季节，大家要让孩子少去人多密集场所，尽可能避免与病毒感染者接触，防止被传染上。

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