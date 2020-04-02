开学在即，准备好这几道菜，宝宝入园不生病！

话说，大家有没有发现，这个春天熊孩子们似乎很平安，并没有被感冒、咳嗽等流行病“打扰”哎~其实，这都是因为疫情停课，宅在家里的缘故，这让宝宝不仅隔离了新冠，也隔离了其他疾病。不过，幼儿园马上就要开学啦，宝妈们又要揪心了，毕竟一开学孩子们就要聚集在一起，又要生病的节奏，这该怎么办呢？别担心，赶紧准备好这几道菜，可以增强宝宝抵抗力，让宝宝入园不生病！

为什么宝宝上幼儿园后易生病

宝宝入园后经常生病，通常是以下四个原因造成的：

1.对环境不适应

宝宝上幼儿园前，大部分时间在家里活动玩耍。上幼儿园后，宝宝无法很快适应新的环境，就会产生恐惧、焦虑等不良情绪反应，进而导致抵抗力降低，变得更容易生病。

2.自理能力较差

宝宝在家备受爸爸妈妈宠爱，饿了有人喂，冷了有人给他穿衣服。孩子天生爱动，在幼儿园里活蹦乱跳，就容易出一身汗，但老师要照看那么多孩子，难以帮孩子第一时间换衣服，这时候小家伙就容易受凉生病。另外，很多小朋友不懂得主动跟老师要水喝，这也会对健康不利。

3.饮食规律改变

通常而言，幼儿园一天的饮食安排是这样的：早饭、水果、午饭、点心、晚饭。这个饮食安排看起来十分科学，按理说宝宝应该能吃饱吃好。但有些父母在接宝宝放学时会总是带着个零食，回家后又让他吃丰盛的晚饭，睡前还给他喂奶喝。

宝宝一天进食七八次，肠胃负担太大，能不生病么？

4.交叉感染机会大

宝宝年纪小身体抵抗力差，班上只要有一个小朋友患上诸如肺炎、流感、手足口病等这样的流行病，其他小朋友就很容易被传染上。

增强宝宝免疫力的食谱推荐

下面，育姐就给大家推荐几个食谱，可以增强宝宝的抵抗力~

1.鱼泥豆腐羹

鱼肉清洗干净后，加入盐和姜等调料，放入蒸锅蒸熟，去掉鱼刺捣成鱼泥。锅中加水，烧开后放入嫩豆腐块，煮开后加入鱼泥，加入少许盐和香油调味即可出锅。

TIPS：豆腐和鱼肉含有大量蛋白质，可以帮助宝宝提高抵抗力，加快生长发育速度。

2.胡萝卜粥

将大米淘洗干净放入锅中，加入适量的水用大火煮开，然后换成小火熬成粥。胡萝卜去皮洗净后切成细丝，放入粥里一起熬煮，等胡萝卜丝煮软后加入少量食盐调味，再倒入几滴食用油，即可出锅食用。

TIPS：胡萝卜富含维生素A，不但可以促进宝宝视觉发育，还能增强免疫力，保护呼吸道，使其免受病菌感染。

3.虾仁蛋饺

新鲜虾仁洗净后加入姜、葱、盐等调料，放入锅中蒸熟备用。在碗中打入鸡蛋，搅匀后加入少许食盐，不沾锅烧热后加食用油，将鸡蛋液摊在不粘锅里制成鸡蛋饼。等鸡蛋还没有完全凝固时倒入蒸好的虾仁，把鸡蛋饼对折包裹住虾仁，翻面煎熟后即可出锅。

TIPS：虾仁和鸡蛋富含优质蛋白，虾仁中还含有大量矿物质元素，极易被宝宝消化吸收。这道菜不管造型还是口感都不错，深受宝宝欢迎。

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