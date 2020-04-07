想让孩子长高高，这四种食物请放进“黑名单”

众所周知，孩子的身高受遗传因素和后天营养因素的影响，遗传我们无能为力，但后天却可以努力一下啊~比如饮食上，一定要多加留意。以下这些食物会影响孩子长个子，赶紧拉入黑名单！

1.碳酸饮料

不得不承认，孩子喜欢喝碳酸饮料，很多时候是被爸爸妈妈给“带坏了”！但你知道吗？碳酸饮料中含有大量的磷，孩子经常喝会造成体内钙磷比例失调，进而出现发育迟缓的问题。

2.冰冻食品

刚从冰箱里取出的食物不能让孩子立即食用！冷冻的食物会对肠胃道产生刺激，有可能引起腹痛、腹胀、腹泻等不适，进而妨碍营养的正常消化吸收，不利于孩子的生长发育。

3.糖果和其他甜食

孩子吃糖果和其他甜食太多，会产生饱腹感，影响一日三餐的正常进食。孩子无法摄入充足的营养，对生长发育有很大影响。

再说，孩子吃糖太多会妨碍钙质的正常代谢，不利于骨骼钙化，让他无法长高。

4.腌制食品、罐头食品、油炸食品

薯条、甜甜圈等油炸食品配上番茄酱吃起来十分可口，是不少孩子的最爱，此外很多妈妈还喜欢给孩子吃榨菜。

请注意，这些腌制食品、油炸食品、罐头食品营养价值低，高油高盐，而且在生产过程中添加了多种添加剂，不仅会对胃黏膜产生刺激，吃多了还会引起消化道不适，妨碍营养的正常吸收。

除了少吃或不吃以上这四种食物外，大家要给孩子提供科学合理的饮食，使其保持充足的睡眠，这样才能让能越长越高！

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