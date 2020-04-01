【育网辟谣】过量补充叶酸会胎停？

众所周知，为了预防新生儿畸形，准妈妈在孕期要坚持补充叶酸。然而最近，却流传着这样一种说法：过量补充叶酸会导致胎停！这可让不少集美们慌了神，那么，真是这样的吗？本期的《育网辟谣》将为大家揭开“叶酸”的真相。

过量补充叶酸会胎停。

补充叶酸不能过量，过量会导致孕妇胎停。

过量补充叶酸并不会导致胎停。

叶酸补充过量会自行排出体外，并不会导致胎停。

一起来了解叶酸

为了解决这一问题，首先让我们了解下叶酸。叶酸又称为维生素B9，是一种人体必需的维生素，在胚胎神经管发育过程中发挥着关键作用。

女性在孕前三个月就每天坚持服用0.4毫克叶酸，可以有效减少胎儿神经管畸形和唇腭裂的风险，对其他畸形也有很好的预防作用。另外，服用叶酸还能预防孕期贫血。

有人可能会问了：“以前老一辈生娃也没有服用叶酸，为何人人都很健康？”其实，出现这种现象有两个原因：一是与以前相比，现在的生活条件发生了很大的变化。以前人们在日常饮食中经常吃蔬菜，而绿叶蔬菜中含有叶酸；二是以前的妊娠死亡率和人为干预率较高，许多有先天缺陷的新生儿没能存活下来。

补充叶酸过量并不会导致胎停

叶酸有利于胎儿的健康发育，并不会导致胎停。在胎儿的生长发育过程中，叶酸是一种必不可少的营养元素。如果孕妈妈缺乏叶酸，有可能会造成胎儿畸形。如果孕妈妈补充叶酸过量，身体将不再吸收，并将其排出体外。因此通常情况下，过量补充并不会导致胎停。如果发生胎停应该是其他原因造成的。

如果是在备孕期间，不妨补充点维生素E，维生素E又被称为生育酚，可以帮助胚胎着床，可以增加怀孕几率。

如果胎停现象一而再再而三地出现，建议夫妻二人一起去医院优生优育科接受遗传学检查。

补充叶酸过量会有什么影响

叶酸是一种人体必需的B族维生素，而叶酸无法在人体内自行合成，只能通过食物和营养素补充剂摄取。但长期大量摄入叶酸，会影响人体内锌元素的正常代谢，从而导致缺锌。

准妈妈缺锌，不但会影响自己的身体健康，出现免疫力低下、食欲不振、妊娠反应加重等情况，还会妨碍胎儿的正常发育。不过也不用过于担心，保持正常饮食的同时，按医嘱服用叶酸片，是不会发生过量反应的。

怎么控制好补充剂量

划重点，补充叶酸的最佳时间是怀孕前三个月和孕期头三个月。国家免费发放给备孕妈妈和准妈妈的叶酸片是0.4毫克/片，所以，除非医生特别要求，大家每天坚持服用一片叶酸片，就能起到预防胎儿神经管畸形的作用，还不用担心过量。

大家如果不放心，可以去医院做检查，叶酸补充若过量，医生也会提醒大家减少或停止。

当然，叶酸片在整个孕期和哺乳期都可以服用，但一定要小剂量服用。大家还可以服用含有叶酸的复合型维生素片，以免自己缺乏其他维生素。

另外，平时要注意要多吃水果和蔬菜补充叶酸，而且也不要长时间高温蒸煮蔬菜。

一般情况下，准妈妈在孕期服用叶酸不会过量，即使服用过量也不会导致胎停，大家不要太担心~

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