“N号房”再曝光一运营者，曾伙同赵博士谋害女童

据韩国媒体Channel A报道，震惊韩国的“N号房”案件的主犯赵主彬近日被曝出涉嫌与他人合谋，想要谋杀一名小女孩。女孩的妈妈在网上发长文请愿，要求公开全部“博士房”会员的个人资料。目前，支持该请愿的人数已经突破20万。

学生求爱被拒，疯狂骚扰恐吓班主任

据了解，赵主彬的同伙姓姜，是一名公益勤务要员，同时也是“博士房”的运营者。而小女孩的妈妈就是姜某高中时期的班主任。

据女孩妈妈透露，姜某对人际交往并不擅长，为此当时身为班主任的她常常与姜某沟通。令人没想到的是，姜某竟开始依赖她，并想和她进一步发展关系。在她断然拒绝后，姜某由爱生恨，从骚扰发展成了威胁恐吓。她不堪骚扰，便向学校反映情况。姜某因此退了学，不想却更加肆无忌惮。

这名老师曾向警方报案，但因为姜某当时还未成年，所以受到的惩罚并不重。之后，小女孩的妈妈改了名字换了手机号，但依然没能摆脱掉姜某。

因骚扰被判刑，与赵博士合谋杀害女童

小女孩的妈妈结婚后，到法院正式控告姜某。2018年，法院裁定姜某犯有“习惯性威胁”罪。在法庭上，姜某声称患有亚斯伯格症候群，作案时精神不受控制，请求法院从轻发落。最终，姜某只被判了14个月监禁。出狱后，姜某被分配到当地区政府工作，成了一名公益勤务要员。

可是姜某并未改邪归正，还将目标锁定在老师的女儿身上。被逼无奈之下，老师全家更换了身份证号码。但因为身为教师，身份资料会在教育网站上公示，老师还是被姜某查出了家庭住址、联系电话，接着姜某进一步掌握了女童的姓名及就读幼儿园等信息。随后，姜某不断发短信给老师，威胁会杀掉她的女儿。

为了报复害自己入狱的老师，姜某于2019年年底要求赵主彬杀掉老师的女儿，并定好400万韩元的价格。两人约好，姜某把钱放在博士房居住公寓的消防栓上，让赵主彬自行取走。

好在，这个犯罪计划还没有实施。警方表示，这起案件正在进一步调查中。

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