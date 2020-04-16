如何让BB远离讨厌的湿疹？专家不建议做这件事

婴儿湿疹是一种慢性皮肤疾病，症状往往多为皮肤起红斑、脱皮、发痒。通常出现在脸部、头皮和四肢，出生几周到几个月后首次出现。不过，每个婴儿都有一块高度敏感的皮肤，很难判断是患了湿疹还是普通的皮肤过敏，所以有些情况值得注意。

硬水直接导致婴儿湿疹

通常，湿疹在宝宝出生6个月内出现，一旦出现无法彻底根治。根据发表在《过敏与临床免疫学杂志》上的一项新研究，特别是硬自来水可能会增加婴儿患湿疹的风险。

英国研究人员观察了1300名3个月大的儿童，同步测试了他们家中的水中矿物质含量和氯含量。研究人员发现当水质变硬时，婴儿患湿疹的可能性增加了87% 。

研究报告的第一作者，卡斯滕·弗洛尔博士解释道: “我们的研究获得了越来越多的证据，证明接触硬水和儿童时期患湿疹的风险之间存在联系。 必须注意的是，这项研究并非为了确定因果关系，而是为了确定硬水和湿疹之间的联系。 ”他还表示“我们将启动一项可行性试验，用来评估在高危儿童出生前后在家中安装软水器是否可以减少湿疹的风险，以及降低氯含量是否会带来额外的好处。”

这里提醒各位宝爸妈们，要注意水质问题，可以从根源着手降低宝宝患湿疹的风险。

抹橄榄油或葵花籽油没用

有家长听信谣言，给患湿疹的孩子抹橄榄油，结果反而使湿疹加重。抹葵花籽油也没用，大家别试了。

为了测试这两种油对婴儿皮肤的影响，研究人员招募了115名宝宝，将他们分成三组: 橄榄油、葵花籽油和无油。为期28天的试验期结束时，研究人员每天两次给宝宝皮肤上滴几滴药水，并观察他们皮肤脂质薄片结构，结果发现用了橄榄油、葵花籽油组宝宝的皮肤，其屏障功能的发展和无油组进行对照后明显延迟了。艾莉森·库克该项研究的发言人艾莉森·库克表示，“油可以防止‘砂浆’快速发展，进而诱发湿疹等疾病。”

但另一方面，涂油的宝宝皮肤含水量更高。所以，研究人员表示，不建议冒着影响皮肤屏障形成的风险，给宝宝抹橄榄油或葵花籽油。库克进一步解释 “我们需要对不同的油脂进行更多的研究，同时也要研究它们与湿疹的可能联系。” “但是有一点是清楚的，那就是目前给父母的建议并不是基于任何证据，在这之前，应避免在宝宝皮肤上使用这两种油。”

如何有效预防湿疹？

建议从改善生活习惯的点滴做起。

首先，限制洗澡次数，控制孩子每次洗澡时间，避免时间过长。根据美国儿科学会的说法，婴儿每周洗三次澡足够。 持续时间建议控制在5到10分钟，不使用含有添加剂的温和清洁剂。

洗澡时间不用太久，除非真的很脏或者出汗，或者已经被确诊出湿疹。 确诊得了湿疹的情况时，应该在孩子发病期间每天给他洗澡，但依然不能超过10到15分钟，使用温水，但不要用肥皂。宝宝洗完澡后皮肤干燥的话，可以擦点润肤乳，滋润肌肤。

另一个需注意的是，早期接触花生制品。一项大型研究得出结论，当患湿疹的高危儿童在4至6个月大时开始食用花生制品，他们患花生过敏症的几率骤降74%。当然，这必须在儿科医生允许的情况下进行。对于已经有严重湿疹或湿疹家族病史的婴儿，坚果必须在过敏专科医生的指导下进食。

如果你、你的另一半曾患过湿疹或过敏性皮肤病史，这些因素都会间接提升孩子患湿疹的几率，一定及时跟医生沟通了解关于皮肤疾病的问题，正确的认识、科学理性的对待，学习如何预防治疗婴儿湿疹，让宝宝远离湿疹、健康快乐每一天吧。

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