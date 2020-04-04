想要一个BB，你做好准备了吗？

想生下一个健康的宝宝，大家可要提前做好准备哦~如果你最近有造人计划，那么快来看看具体要哪些事吧。

1.保持健康体重

超重或体重不足，都会导致怀孕困难。你的体重是否处于健康范围会直接影响卵巢每个月是否会排卵。超重会增加孕期出现健康问题的分享，比如妊娠糖尿病或子痫前期。吃健康的食物，坚持规律的运动，备孕前将体重控制在健康范围内，你顺利怀孕的几率将大幅提高。

2.补充叶酸

如今，市面上叶酸的品牌很多，很多备孕的女性在选择叶酸的时候都会非常迷茫。其实只要是正规厂家的叶酸，剂量和产品质量都是符合国家标准，正规药店或者是医院购买的大家可以放心服用，或是选择摄取医院免费领取的叶酸片。

一般备孕前3个月开始服用即可，这个时候服用能够确保在怀孕的时候使孕妇体内的叶酸含量达到一定的水平。

Tip：

在你开始服用任何补充剂之前，先问问医生哪些补充剂适合，适合补充多少量。备孕前服用维生素很重要，每天至少服用400微克的叶酸，可以防止婴儿大脑和脊椎的先天缺陷。产前维生素通常也含有铁，这对你跟宝宝都有好处。它可以帮助宝宝的肌肉生长，并帮助你远离贫血。还有，钙是母亲和孩子骨骼、肌肉、神经和心脏都很重要，如果身体缺乏也应及时补充。

3.远离有害物质

远离化学物质，比如杀虫剂、溶剂、肥料，这些都可能让人难以怀孕。若孕期时工作中涉及到有害物质，比如辐射、水银或者铅，会直接伤害腹中的孩子。请记得及时做好防护措施，若需要长时间接触，尽早避免。

4.及时看医生

建议备孕前去医院做个全面的身体检查。如果有高血压、抑郁症、糖尿病或癫痫等健康问题，去看医生时要告知你在备孕。若需服用药物，医生也会建议你换一种对准妈妈安全的药物。记住，没有医生的允许不要随意停止服药。

妇产科医生还会检查你的身体状况，提供合理饮食搭配以及积极身体锻炼和其他良好习惯的建议。

5.远离坏习惯

在你准备怀孕之前戒掉一切的坏习惯：戒烟、戒酒和其他会导致出生缺陷和严重影响健康问题的药物。如果有需要，可以跟医生及时沟通，寻找合理科学的戒烟或戒酒的科学方法。

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