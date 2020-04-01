男童充上万元玩游戏 妈妈：背4万袋水泥才挣到的血汗钱！

受新冠疫情影响，这段时间孩子们只能宅在家里上网课。有的熊孩子非但不用心学习，还乱花父母的血汗钱给自己打游戏、看直播。这背后暴露的是家长对孩子金钱教育的缺失，孩子不懂钱真的很可怕！

这些日子， 新冠疫情将孩子们圈在了家中。

不能去外边撒欢，他们将更多时间消耗在了手机上。

河南的侯大姐平时比较忙，为了方便11岁孩子上课，她将自己的手机给了孩子。谁知拿到手机的儿子没有将精力放在学习上，反而沉迷于游戏。

短短几天时间，他就往游戏中充了4万多块，2万多充入自己账户，另有1万多充入同学账户。

直到侯大姐发现账户少了钱，孩子才承认了一切。

侯大姐气得直哭：

“我辛辛苦苦一袋赚一块钱，你没想想这四万多块钱，我得装4万多袋水泥…”

后来在别人帮助下，侯大姐提交了退款申请，退回了2万多，给同学充的一万多块钱却是退不回来了。

类似的新闻早已发生多起，孩子小手一点再一点，败光父母血汗钱，动辄上万甚至数十万。

前些日子，一对夫妻因为疫情被隔离，为了方便联系，就把手机给了8岁的儿子。

结果儿子在家没人管，很快刷爆了父母的两张信用卡，一万多块钱全部充入了游戏账户。

妈妈气炸了，小男孩却好像没意识到自己闯了多大的祸。

问他怎么花了这么多钱，他说，玩游戏，玩着玩着就让给钱，当时也没想这么多。

很多孩子都是在这样的不知不觉中，肆意挥霍，打赏主播、游戏充值、网络购物……

一个12岁的女孩，频繁收到包裹，家人觉得不对劲，再三追问下才知道女儿绑定了爷爷的银行卡，竟在他们毫不知情的情况下，花掉了10多万，一部分用于网购，大部分则是花在了游戏上。

这些钱，可都是兄弟姐妹几个凑的，准备用来给女孩奶奶治病。

一家子都崩溃了。

女孩说：当时并没有感觉要花那么多钱，点下鼠标就没有了。

甚至还有孩子打赏200万，只是为了维系虚拟网络中的“友谊”。

这些孩子肆意挥霍的背后，是金钱教育的缺失，暴露了父母对金钱教育的不上心。

很多父母在孩子面前吝于谈钱，或是羞于谈钱，觉得金钱跟孩子没关系。

孩子嘛，搞好学习就行了。

谈钱多俗气，孩子大了自然就懂了。

然而这就跟性教育一样，并不是自然而然就懂了，也可能在他懂得之时已经悔之晚矣，亦或是接受了错误的观念引导，建立起错误的金钱观。

这个社会五彩斑斓，懂钱的孩子，才能走得更稳，走得更远。

不懂钱的孩子

可能一辈子受制于金钱

《穷爸爸富爸爸》里有句话：“如果你不教孩子金钱的知识，将来有其他人取代你。其他人是谁？也许是债主，也许是奸商，也许是警察，也许是骗子。”

这句话已经得到了诸多印证，那些动辄刷掉数万元数十万数百万的孩子，已经得到了极大的教训。

当然鉴于他们年龄尚幼，这些钱基本上都能追回来。

但是他们如果继续不懂钱，继续这样盲目挥霍，今天花出去的钱，可能会变成明天还不完的债。

相信很多人朋友圈都有这样一类人，穿着名牌服装，拎着限量包包，四处旅游打卡，美酒咖啡下午茶，朋友圈里风光无限，好一个富贵闲人！

但是实际上呢？早上一睁眼就要面对数笔债务，工资一到手就要还信用卡还花呗，甚至还要低声下气跟朋友借钱应急。

哪一天朋友那里也借不到钱了呢？

于是，网贷找上门了。

近几年被巨额网贷压垮的年轻人太多了。

他们一开始也许只想借几千块，买个手机，过几天潇洒日子，结果雪球越滚越大，最后背上了几十万债务，拖累整个家庭，甚至不堪重负寻短见。

你看，这就是“不懂钱”的后果。

他们不知道金钱的来之不易，不知道如何合理使用金钱，更处理不好金钱与生活的关系。

他们在短期内利用金钱获得了极大的满足，却从此成了金钱的奴隶，长期受制于金钱。

跟孩子谈钱，你做对了吗？

很多孩子会问家长：

“我们家有钱吗？”

“我们家有多少钱？”

家长经常会哑口无言，不知道如何作答。

有的家长会说“我们家里很穷，缺钱，所以你可不能乱花钱，要好好学习以后赚大钱。”

有的家长则会说：“我们家很有钱，将来都是你的。”

两种回答都较为极端了，前者会让孩子形成自卑的性格，后者则容易让孩子养成挥霍无度的习惯。

以前在网上看过一个小故事，里面的爸爸是这样回答孩子的：

“我有钱，你没有。我的钱是我自己努力得来的，未来你也可以通过你的努力变得有钱。“

其实无论有钱没钱，家长都可以跟孩子如实说，重点是让孩子明白，钱是需要通过努力来获取的。

家里没钱，孩子可以通过自己的努力来变得有钱，家里有钱，那也是父母的，孩子还是必须通过努力来获取属于自己的钱。

跟孩子谈钱，其实是教育孩子如何获取和对待拥有。

一问钱从哪里来。

唐唐妈在网上看到一句话：只有20%的孩子知道钱是父母辛辛苦苦挣来的，而其余80%的孩子认为，钱是父母从钱袋里拿出来的。

为什么那么多孩子玩手机时，玩着玩着就花掉几万几十万？因为他们根本不知道这些钱是怎么来的。在他们看来，2000、20000、200000，都只是数字而已。

一次朋友家儿子想买一个进口玩具，朋友觉得太贵，就跟他说：“这太贵了，咱们买不起。”

谁知孩子眉头一皱：“怎么会买不起呢？手机扫一下，就可以付钱了呀。”

在他们的理解里，

钱是从口袋里掏出来的；

钱是从手机里刷出来的；

钱是从银行卡里取出来的。

父母多年的辛劳，存款数字一点一点增加，那漫长的过程，孩子都看不见。

没有体验过获得的艰辛，花起来才会一点都不珍惜。

对于这样的孩子，不妨带他们去父母工作的地方参观参观，条件允许的话，让他们帮忙做些理所能力的事。

就像文章开头的那个11岁孩子，在确保安全的前提下，妈妈完全可以带着他去工地体验一番，哪怕不用他帮忙干活，也可以看看他的妈妈是如何装水泥背水泥，多辛苦才能赚1块钱，干多长时间才能赚够4万块。

很多事情，自己经历过体验过，才能真正地感同身受。

让孩子明白，财富要通过劳动来获取，金钱是付出辛苦劳动后的报酬。

二教孩子如何花钱

现在这个社会背景下，不给孩子钱花是肯定不现实的。

不让孩子有花钱的机会，就是在过度压抑孩子的需求，这对孩子将来的生活自理能力、人际交往能力都有极大的负面影响。

所以，教孩子正确地花钱，显得极为重要。

零花钱就是一种很好的理财教育工具。

孩子正是通过对零花钱的支配，学习合理地使用金钱，学会取舍和选择，培养自己的理财意识和责任感。

零花钱是必须给的，但是怎么给、给多少也是有学问的。

a.孩子多大给他零花钱？

一般来说，孩子会简单的运算，能独立买一些小东西，家长就可以给他零花钱了。通常孩子五六岁时，孩子就可以享有支配零花钱的权利。

b.零花钱给多少？

家长可以先做个调查，记录孩子平均每周和每天的花费，设立一个平均每日金额，以此为标准支付零花钱。

要注意跟同龄孩子保持平均水平，不要过多，也不要太少。

c.怎么给？

建议定期支付，例如每周一。

d.如何指导孩子使用零花钱？

孩子的零花钱应该由孩子独立支配，这是对孩子的尊重。但是家长也要给予一定的指导和监督，可以事先约定零花钱的使用范围，例如购买学习用品、购买家长许可的零食。

三谈金钱背后的意义

钱很重要，但是也要让孩子明白，金钱不是人生目标，只是创造美好生活的工具。

太依赖钱，就会被它控制。

教孩子看到金钱背后的付出和艰辛，让他明白没有什么是可以不劳而获的。

在孩子拥有零花钱支配权的时候，与他聊聊选择与取舍，让他明白每个人的财富和能力都是有限的，不可能什么都拥有。

告诉孩子金钱不是万能的，很多东西都比金钱可贵。亲情、爱情、健康……这些都是金钱买不到的，却比金钱更加值得珍惜。

教孩子在创造物质财富的过程中，成长为一个独立勇敢、不卑不亢、有担当有责任感的人，这才是金钱教育的真正意义。

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