小家伙脊椎变形，竟因每家都有的TA！

婴儿车可以说是一大带娃神器了，大大解放了父母们的双手。然而，达妈竟然看到有宝妈哭诉，自家5个月大宝宝因为常“窝”在婴儿里竟然脊椎变形了！这究竟是怎么回事？下面大家一起来看看吧。

婴儿车竟导致宝宝脊椎变形

1.婴儿车没选对

婴儿的脊椎还在发育中，如果婴儿车坐垫以及靠垫很软，宝宝坐在里面时坐垫和靠背就会下陷，无法提供足够的支撑，这不利于脊椎发育，可致脊椎变形。

提醒大家，那种布兜状的婴儿车千万别选，更没支撑力！

2.婴儿车使用错误

婴儿车再好用也要合理使用，如果早早使用或过度依赖，尤其是宝宝还不能坐稳时就让他们长时间在婴儿车坐、甚至睡觉，那么很可能使宝宝的脊椎发生变形。

使用婴儿车注意事项

6个月内宝宝的脊椎比较脆弱，大家最好少用或不用婴儿车。如果要用，可以选择平躺式的婴儿车。建议等宝宝能独坐后，才放心给宝宝使用坐式的婴儿车。同时要注意座椅和靠背不能过软，座椅和靠背最好有一定厚度，这样支撑力更好，宝宝坐着时也更舒适。此外，大家还应注意一些事项：

1.不要让宝宝长时间待在婴儿车里

带娃出门使用婴儿车很方便，但大家可别过度依赖婴儿车。要想宝宝的动作、语言发展好，请让他们多趴、多抬头，多跟他们互动。

2.停下时一定要用刹车

很多妈妈在使用婴儿车的时候，很少甚至不用刹车功能。为了确保宝宝的安全，建议大家牢记停下时要用刹车，特别实在一些斜坡上时。

3.记得使用安全带

之前，曾发生这么一件事：一位奶奶因为没给宝宝系安全带，结果其从婴儿车滑出不幸身亡。所以啊，只要宝宝在婴儿车里，请一定要系好安全带。

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