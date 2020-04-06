孕期鼻窦感染怎么办？这里有方法

怀孕会经历各种状况。有些时候你可能感觉身体和情绪都很好，有些时候可能感觉不舒服。许多女性在怀孕的前三个月里都会经历晨吐、疲劳和背痛，还有些人在孕期得了鼻窦炎，这会对身体造成损害。以下告诉大家如何预防和治疗鼻窦感染。

鼻窦感染是什么引起？

鼻窦感染的症状可能类似过敏和普通感冒的症状。急性感染可以持续4周，慢性感染可以持续超过12周。

孕期鼻窦炎可能由病毒、细菌或真菌感染引起。在某些情况下，鼻窦感染是普通感冒的并发症。如果你有过敏史，鼻窦感染风险也更高。在这两种情况下，粘液可阻塞窦腔，导致肿胀和炎症，这会导致感染。鼻窦感染会引起不适症状。虽然它会让你在怀孕期间感觉更糟，但是采取正确的方式是可以缓解的。

孕期如何治疗鼻窦炎？

你可能担心在怀孕期间是否能服用治疗鼻窦感染的药物。事实上，有一些非处方药在怀孕期间是安全的。例如，可以用扑热息痛(泰诺)来缓解鼻窦头痛和喉咙痛。但请记住，一定要遵医嘱服用止痛药。

怀孕期间不建议服用阿司匹林。同样，避免布洛芬，除非在医生的监督下。这是因为布洛芬可能会引起妊娠并发症，如羊水减少和流产。

孕期鼻窦感染的家庭疗法

止咳药、镇痛药、减充血剂等药物可以缓解感染症状。但是如果你想避免在怀孕期间使用药物，可以征得医生意见用家庭药物来治疗。

☛ 增加液体摄入量可以缓解喉咙痛，放松粘液，清除鼻塞。理想流体包括：水、柑橘类果汁、肉汤。

☛ 使用用药房里的盐水滴鼻剂。

☛ 晚上使用加湿器，保持鼻腔畅通。

☛ 多睡一个枕头可以抬高头部，防止粘液在晚上积聚在鼻窦里。

☛ 用蒸汽来帮助排出黏液。

☛ 用温盐水漱口以缓解喉咙痛，或含润喉片。

☛ 多休息，来增强免疫系统以对抗感染。

☛ 如果面部疼痛或头痛，可以热敷或冷敷额头，或者轻轻地按摩前额。洗个热水澡也可以缓解头痛，但要注意水温别太高。

什么时候去看医生？

如果你的症状没有通过非处方药或家庭疗法得到改善，或者症状恶化，请及时就医。如果发烧超过38°C，或者咳出物带有绿色或黄色粘液，亦或鼻窦感染复发，也要去看医生。

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