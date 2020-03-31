向凯旋而归的白衣战士们致敬！告诉孩子，珍惜这美好春光！

一场突然起来的病毒灾难，让国家和人们处于危难之中。在这危急时刻，万千医务工作者逆行而上。3月中旬，国内疫情已经得到很好的控制，这些抗疫一线奋战许久的英雄们终于陆续解除隔离平安回家了。

“过水门”迎接，各地纷纷以最高礼遇迎英雄回家!

14日，河北省胸科医院第二梯队共59名医护人员回家了。7岁的男孩冲在第一个，紧紧拥抱着1个月未见的妈妈。看哭了!

17日，四川省援助湖北医疗队303名医务人员开始撤离。网友们都在找同一个人——赵英明老公蒋昊峻，提醒他记得包一年家务。

面对网友的关心，蒋昊峻表示“包一年家务对我来说，是一件很幸福的事情，四川人一定说话算话，不‘拉稀摆带’!”

20日，“最美情话”女主角赵英明随队返回。蒋昊峻，大家都看好你哦~

21日，山东援黄冈医疗队576名安全到达济南。医疗队员杜庆给儿子带了来一份特殊的“土特产”《黄冈密卷》。

据说，这份初中全套“黄冈密卷”据说是孩子求带的，啊哈哈哈……

杜庆一句话真相了“他肯定是当成吃的啦!”

知道真相的小朋友表示“我以后会努力学习，做一个对社会有用的人……”

孩子求生欲也是可以的。

20日，浙江95后护士陈颖和男友黄千瑞结婚了。

对，就是“隔着玻璃的一吻”的那对小情侣。陈颖作为首批负压病房护士在一线救治病人，黄千瑞一直默默陪伴、支持。

28日，300余名游客乘坐D9525次“钱江源”号旅游专列驶向浙江开化，其中就有这对新婚夫妻。这次来开化是俩人约定好的一次“小蜜月”旅行。

22日，湖南对口支援黄冈医疗队启程返乡。黄冈一家三口骑着电动车，举着孩子的画，一路追随车队……

29日，雷神山医院9个病区清零。上海、辽宁、吉林、广东、山西、河北共1090位援鄂“战士”踏上回家的路。

是的，没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。幸得有你们，山河无恙。欢迎白衣战士们凯旋而归！

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