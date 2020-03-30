可怕！90公斤保姆为哄睡，压死10个月宝宝

据台湾媒体报道，去年，台湾一名保姆在哄10个月大婴儿入睡时，竟然用自己90公斤的身体压在孩子身上，长达19分钟！最终导致孩子窒息而死。3月25日，涉案保姆出庭受审，承认犯下业务过失致死罪。孩子妈妈在在法庭上痛哭流涕，控诉保姆犯下杀人罪“我的孩子想活命！”

保姆为哄睡压死婴儿，当庭承认所犯罪行

据了解，这名保姆姓廖，在内湖一家托婴中心工作。2019年4月间，廖某为了让被害婴儿睡午觉，竟然双手将其抱住，整个人压在孩子身上，最终导致孩子呼吸困难，窒息而死。

在3月25日的庭审中，廖某对自己的罪行供认不讳，但表示她并非故意伤害孩子：“我除了要哄他睡觉，还要哄其他孩子睡觉，另外我有很多事情要做”。

廖某在法庭外表示，没人告诉她该如何哄孩子入睡，她是看着其他资深老师学的：“我一个月才拿2万多新台币的工资，事发后的这一年里，我工作都丢了。一看到新闻，我就很崩溃，想跳楼。”

妈妈法庭上声泪控诉，要求追究负责人责任

被害婴儿的妈妈在法庭上痛斥保姆：“仔细看看监控视频，我的宝宝当时一直在挣扎，整个身子都在动，不断拉扯着床垫，整整19分钟啊。”妈妈说到激动时难忍落泪：“我的孩子只是想要活下来”。

妈妈在法庭上进一步指出，这家托幼中心在台北一共开了14家分店，社会局调看监控视频发现，其中6家分店违反“儿少法”，有14人接受惩罚。这说明并不是单一个案。现在，这家托婴中心改名后仍在继续开业，希望检察官能继续追查托婴中心负责人的责任。

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