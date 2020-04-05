别着急，这么做可提高孩子在校信心

作为一个成年人，我们可以面对生活中的大多数事情。当然，我们有时会紧张。那么，孩子们呢？有些孩子比其他孩子自信得多，但是对于那些没有安全感的孩子以及那些学习障碍的孩子来说，不管年龄多大，学校看起来都是一个相当可怕的地方。

即使是日常的教学活动也会给孩子带来压力。例如，考试的压力，甚至是偶尔的突击测验都会给孩子们带来很大的压力。作为家长，我们有必要帮助孩子自信地面对这些考验。要知道，现在帮助孩子建立信心和自尊将帮助他们发展重要的应对技能。

确定孩子在学校的问题

试着记下孩子喜欢和不喜欢哪些科目。有些科目显然很受喜爱，这是一件好事，表明孩子在这些课程中可能应付得很好。而孩子不喜欢的科目需要更多支持和鼓励。如果孩子似乎在回避某些问题，甚至假装生病，你应该注意了。

通过评论细节来给孩子信心

几乎每一位家长都会在孩子不错时称赞他，有时表扬更具体一点会有所帮助。帮助孩子建立自信的一个很好的方法是对孩子擅长的事情进行特别的评论。当你发现孩子擅长某件事时，要给予明确、真诚的表扬。

注意细节的好处在于，它不仅能帮助孩子认识到他的才能，还能帮助他建立自信。例如，如果孩子接受某个特定主题或任务的挑战，而且处理得很好，可能希望你对他坚持一项艰巨任务的能力发表评论，或者即使在有压力时也保持冷静。作为一个家长，你能做的最支持孩子的事情之一就是表扬他在学校的出色表现，而不仅仅是表扬他在完成那些她觉得困难的任务时的态度和情绪。

以身作则学会倾听

孩子们喜欢你像大人一样关注他们。当孩子告诉你发生的事情时，尽最大的努力给予他你全部注意力并积极倾听。主动倾听与被动倾听不同。与孩子进行眼神交流，提出能显示你兴趣的问题，并确保你的肢体语言传达出你也在倾听。

你还应试着建设性地回应，避免轻蔑和含糊或套路回答。如果你不积极地倾听，孩子会得到这样的信息：无论他说什么都不重要，不足以引起你的充分注意。希望花点时间练习你自己的倾听技巧。还有，想要孩子教养好，例如积极倾听，那么请以身作则。

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