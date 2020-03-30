这些食物，宝宝一口不能碰！

宝宝由于年龄还小，身体各项器官没有发育成熟，对于食物的选择更加要注意，否则一不小心就会有过敏现象。有些食物宝宝可能刚刚吃过没什么反应，但时间久了会导致宝宝慢性中毒，甚至影响宝宝的生长发育。那么，哪些食物不利于宝宝的正常发育？下面我们一起来了解一下。

1.腌制品

很多家庭里都会有腌制品，如咸菜、咸鱼、咸鸡等，这样做饭比较方便。但是同时需要清楚的是，腌制品含盐量十分高，不仅容易诱发高血压，经常食用容易致癌。根据研究发现，在幼儿期就吃腌制品的孩子在成年后患癌率比其他同龄人要高许多。

2.垃圾食品

目前市面上大多数垃圾食品热量都十分高，经常食用会引起肥胖。宝宝正是长身体的关键时期，仅仅填饱肚子还不够，他们需要汲取均衡的营养，如果宝宝养成爱吃垃圾食品的坏习惯，营养会失衡，长此以往不利于成长。

3.茶叶

茶叶中含有一种特殊的物质，它会阻止宝宝对蛋白质、矿物质的吸收，这使宝宝生长发育缓慢。此外，茶叶中还含有兴奋剂，三岁以内的宝宝若经常饮茶，会诱发多动症。

4.大豆

两岁以内的宝宝不宜吃大豆，即使是豆制品也尽量不要食用。这是因为大豆中含有丰富的植物雌激素，食用过多会超过人体所能承受的指标，此外，很多宝宝对大豆过敏，食用会出现皮炎、腹泻等问题的发生。

5.盐

盐只是一种调味品，宝宝不宜食用。一岁以前，宝宝可以完全不用吃盐。即使是想要使食物有味道，也要等宝宝六个月后，稍微在食物中添加盐，但不能超过一克，三岁以内的宝宝对盐的摄入要控制在2克。

总之，宝宝由于身体原因，需要注意各类食物的摄取。以上是不利于宝宝生长发育的食物，父母也要时刻关注宝宝对哪些食物过敏，一旦发现宝宝身体不适，应及时带他们去医院就诊。

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