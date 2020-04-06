学会这几招，孩子天天找你聊

平常多和孩子交谈不仅可以培养亲子关系，还可以了解他们的感受和想法。而在和孩子聊天的时候，要学会倾听和回应的技巧，这样不仅可以了解孩子话语中的内容，还可以感受到他们的情绪，比如愤怒、悲伤、恐惧等等。那么与孩子沟通有哪些技巧呢？

1.常见的技巧

平常要向孩子表现出你重视他的想法和感受，从而鼓励孩子主动表达。每天可以留出固定的时间来进行交流和倾听，比如在吃晚饭的时候，分享当天日常的事情。比如孩子习惯了和父母交流，那么在遇到问题的时候，他们也会主动过来寻求帮助，交流也会变得更加容易，孩子也会更容易展露自己的情绪，包括愤怒、喜悦、沮丧、恐惧和焦虑。

2.共同解决问题

比如孩子突然有一些奇怪的行为，你可以先允许他们的行为，通过沟通慢慢的让孩子说出这么做的原因。因为你可能并不总是能够立即解决某个问题，此时不妨让孩子说出自己的心中所想，然后再根据情况进行引导。切记，当孩子说出真相的时候，要及时给予鼓励，这样孩子下次会更愿意找你帮忙。

3.要善于倾听

很所时候，孩子会没有预兆的和你聊天，而聊天的内容对他来说非常重要，此时家长能否认真倾听就非常关键了。这里说几个倾听的技巧：孩子和你说话的时候，一定要多注意他们的面部表情和肢体语言；不要只听表面意思，而是尝试理解话语中背后肚饿意思；可以多重复孩子的话并且进行眼神交流，这会让孩子觉得你在认真听，并且还知道他在说什么；最后就是尽量不要插嘴，那怕孩子说的话有时候很荒谬。

4.如何鼓励孩子倾听

孩子说话的时候，要认真倾听，从而给孩子树立一个好榜样，让他们学会倾听。而你在说话的时候，也要尽量使用孩子能理解的语言和想法，因为如果孩子无法理解你在说什么，他就很难保持注意力集中，比如给出的指示和要求一定要以符合孩子的年龄和能力；此外要避免批评和指责，如果你对孩子所做的事很生气，那么不妨试着告诉孩子为什么你不想让她再做一次，从而唤起他的同理心。

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