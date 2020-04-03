想让娃勇气满满，你得这么做

最近几年，“勇气”已经成为儿童发展和育儿界的一个流行词。 你的孩子胆量如何？下面教大家如何培养孩子的勇气。

在心理学上，勇气被定义为一种积极的、非认知的特质，基于个人对特定长期目标或最终状态的热情，加上实现各自目标的强大动力。

引导孩子找到激情

大多数小朋友没有“激情”，但随着孩子长大，追求自己选择的兴趣将有助于激励他们从事成功所需的艰苦工作和毅力。如果家长阻止，那么孩子感到联系的可能性就越小，他或她可能不想为了成功而努力。

拥有坚韧品质的人的一个特点是，他们特别有动力通过专注的投入来寻求幸福，因此让孩子找到自己的激情是长期必要的。

让孩子远离舒适区

家长应该鼓励孩子们尝试并继续可能会产生挑战或焦虑的活动。鼓励孩子尝试新事物给了他们一个机会证明他们可以做任何事情。

许多人认为，如果我们擅长或不擅长某项技能，那是因为我们天生就是这样。如果这么想，那么孩子不能很快成功的话，他们很容易就会放弃。建议给孩子机会去追求至少一件困难的事情，比如一项需要训练才能实践的活动。相比实际的活动，它所带来的努力和学习经验更为重要。

让孩子受挫

很多父母不愿看到孩子挣扎，但冒险和挣扎是孩子学习的重要方式之一。当孩子在处理一项他难以掌握的技能、活动或运动时，不要急于提供帮助，也不要让他在出现不适迹象时退出。

提醒大家，想要孩子有韧性，那就不要害怕孩子悲伤或有挫折感。如果孩子从来没有在困难的事情上取得成功的能力，他可能永远不会培养出面对挑战的自信。

塑造成长心态

让孩子们更加坚强的最好方法就是拥有成长心态。这会让人更有韧性，他们相信努力是过程的一部分，失败是暂时的。因为他们明白，才能和能力可以通过努力、良好的教学和坚持来发展。以此相反，有固定心态的孩子认为们有一定的头脑和天赋，没有什么能改变这一点。

想要孩子拥有成长心态，那么家长请注意自身言行。提醒大家，夸奖孩子聪明仿佛在说他成功是因为天生的优势，而称赞孩子努力他们会将成功归因于努力。还有，如果父母能客观谈论孩子所犯的错误，他们会把犯错视为学习过程中的自然组成部分，变得不畏犯错。

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