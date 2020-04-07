合理的奖励制度，可以让孩子更优秀！

奖励制度是一种有效的纪律工具，但是在生活中，有不少家长不愿意实行，他们觉得无论是给孩子额外的特权还是给他们一个新玩具，都不是那么合适，担心孩子因此变得过于市侩。那么真的会这样吗？

1.报酬和贿赂不一样

报酬和贿赂是有区别的。贿赂是指你为了让孩子变好而提供的奖励，比如：“如果你不再大喊大叫，我会给你买个糖果棒”。另一方面，奖励是在孩子表现出良好的行为之后给予的，比如在去商店之前告诉孩子，“如果你今天遵守规则，我会让你在出去的路上挑选一份礼物”。奖励应该针对特定的行为，通常是预先计划好的。奖励对孩子来说是健康的，因为孩子们知道必须获得特权和额外的奖励，而贿赂是教会孩子们利用他们的行为来操纵他人。

2.奖励要因地制宜

有很多行为可以通过奖励系统来解决，有时孩子需要一些额外的帮助来学习新的技能。他们当然不需要对每一个良好的行为都给予奖励，但是奖励可以帮助他们解决一些行为问题。

奖励可以针对新技能，如管理好自己的情绪。在他们掌握这些技能之前，奖励计划可以激励他们改变他们的行为，并练习你所教的技能。最终，奖励可以逐步取消，取而代之的是表扬。

3.奖励制度不只是溺爱

奖励制度不一定会宠坏孩子。事实上，奖励制度是一个很好的方法，可以激励所有年龄段的人。大多数成年人去工作是为了获得工资形式的奖励，同样，孩子们也可以通过良好的行为来获得特权或额外的奖励。

把特权和良好行为联系起来，教会孩子们在生活中必须要付出。从这个意义上说，奖励制度实际上可以防止孩子被宠坏，因为当他们想要得到奖励，就需要付出。而且孩子的奖励也不会太贵重，小孩子往往一句夸赞就可以开心很久，大一些的孩子则可以给他们一些代币，等凑满代币就额可以兑换一些奖励。

4.奖励制度要认真制定

父母常犯的四大纪律错误之一是不考虑他们的长期目标。虽然奖励制度确实需要做一些准备，但是这会对孩子的行为产生很大的影响。如果你现在多花点时间，这将意味着你将来需要花更少的时间来训练。不要让奖励制度过于复杂，一次只关注几个行为，否则孩子会变得困惑。

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