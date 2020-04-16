BB吐奶，有这些情况要立马找医生！

胃回流是指婴儿在喂奶时或喂奶后不久吐奶，这是比较常见的现象，它是因为婴儿食管底部的肌肉尚未完全发育，因此奶水很容易回流，而随着肌肉会随着年龄的增长而发育而逐渐消失，所以通常不需要治疗。不过因为因为存在窒息等危险性，所以在日常护理中，也需要小心应对，下面就介绍一些护理方法。

检查宝宝是否有胃回流

胃回流通常在开始于婴儿8周大之前，并在1岁时好，具体症状包括：喂奶时或喂奶后不久吐奶或感到不舒服；喂奶时咳嗽或打嗝；喂奶时大哭、不安分；打嗝或喂奶后气哽。有时，婴儿可能有胃回流的迹象，但不一定会吐奶或生病，这就是所谓的静默回流。

宝宝胃回流该怎么办

通常情况下，没必要因为胃回流就带宝宝去看医生，只要他精神状态好、健康且体重在增加就行。如果情况严重，那么就可以向一些专业人士寻求建议和支持；或者改善一下母乳喂养位置或使用奶瓶的方法；喂奶时和喂奶后尽可能长时间保持宝宝直立；还有就是确保宝宝平躺着睡觉（他们不应侧卧或趴着睡觉）。

此外就是这些事情不能做：母乳喂养时不要随意改变你的饮食；不要抬高婴儿床或手提式婴儿床。

这些情况要立马找医生

在你尝试缓解宝宝胃回流2周后情况仍未改善；

六个月大后第一次出现胃回流；

一岁以后仍存在胃回流现象；

体重没有增加或在降低；

大便有血；

肚子肿胀或柔软；

体温过高或感到发烫、发抖；

腹泻持续超过一周或出现脱水迹象；

一直在哭、很难过；

拒绝喂食。

婴儿胃回流的治疗方法

医生可能会提供一些胃回流的治疗办法，比如推荐改用专门的配方奶粉，使用一些用能阻止宝宝胃中产生过多胃酸的药物。在极少数情况下，可能需要进行手术以增强肌肉，以阻止食物或奶水回流，通常只有在尝试了其他方法之后，或者是胃回流情况严重，才会使用这种办法。

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