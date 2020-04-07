最好的特效药是免疫力！孩子有这些表现，说明免疫力下降

在眼下这个特殊时期，想要让孩子远离新冠病毒，除了要备好酒精、消毒液、口罩、免洗洗手液等这些硬核防护装备外，最最重要的还是要帮助孩子提高免疫力。要知道，对付新冠肺炎，最好的特效药就是免疫力！提个醒，以下几个表现如果中了两个，就说明孩子免疫力“余额不足”，要赶紧为他“充值”了！

孩子免疫力差的几种表现

1.食欲差，闹肚子

肠道健康是身体的“晴雨表”，孩子常出现肠道问题，如消化不良、腹泻等，这很可能是免疫力低下的表现，大家一定要多加留意。

有的孩子肠道没有出现问题，但就是不想吃饭，食欲差，排除饭菜不合口味的原因，很有可能是免疫力低下导致的肠道消化乏力。

2.一换季就感冒

有的孩子一年到头很少生病，而有的孩子隔几天就感冒咳嗽。这些孩子只要被病菌感染上，病程通常很长，久治不愈。

别的孩子生病是偶然事件，而免疫力较低的孩子生病的概率非常大，原因很可能仅仅是淋雨了，身边人感冒了或者换季。

3.伤口愈合较慢

通常而言，身体上的一些小伤口，几天就会痊愈。免疫力差的孩子，伤口的愈合速度就会很慢，如果伤口处理不好还会引发感染，惹出大问题。

4.孩子总感觉累

孩子免疫力差最直接的表现就是经常感到疲惫。这种疲惫是无法通过睡眠来缓解的，孩子平常总是无精打采，干什么都没劲。

出现这种情况通常是长期高压力工作学习造成的，身体扛不住就会发出“警报”。孩子总喊累，说明免疫力已经下降了，大家要尽快想办法帮他提升免疫力。

提高孩子免疫力，做好以下4点

孩子免疫力低下，大家做好以下几点可以帮他“充值”：

1.坚持参加体育锻炼

坚持参加体育锻炼可以有效舒缓压力，增强人体免疫力。在孩子身体不错的情况下，建议每个星期运动五天，每次半小时到1小时即可。锻炼的方式多种多样，可以让孩子自由选择，比如可以游泳、打羽毛球、骑车、走路6000步以上等等。

2.多晒太阳

经常晒太阳可以有效降低流感或其他常见呼吸道疾病的发病几率。另外，晒太阳可以促进维生素D的合成，从而加快新陈代谢，降低肥胖的风险。

建议在上午十点前或下午四点后带孩子出门晒太阳，这样既能避免紫外线伤害皮肤，还能帮助身体提高免疫力。

3.补充全面营养

想要增强孩子免疫力，还要给他补充各种营养元素，比如优质蛋白质、各种维生素、铁、锌、钙等、优质蛋白质是提高免疫力的基础，维生素C是催化剂，锌可以调节免疫力，铁可以促进抗体的形成。总之，每种营养元素对提高免疫力都发挥着不同作用，家长一定要重视起来。

4.保证充足睡眠

睡眠不足可是会影响颜值的哦？要知道大脑休息不好，人就容易暴饮暴食，孩子吃得多，很容易变成“小胖墩”，黑眼圈也会冒出来。

此外，长期熬夜也会对免疫系统造成破坏。尤其是在传染病高发季节或换季时，孩子睡眠不足容易惹上带状疱疹、荨麻疹等疾病，或者出现免疫力低下等相关疾病，大家务必要小心！

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