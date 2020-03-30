快开学啦！小家伙不肯上学咋办？选好接送人是关键

眼下新冠疫情逐渐稳定下来，很多省份已经确定了幼儿园、中小学的开学日期。不过，话说回来，经历了史上“最长寒假”，很多宝宝都开始闹情绪，变得不肯上幼儿园了，这可怎么办？在这里，育姐给大家分享一个小技巧——选对接送人！

让关系最疏远的送宝宝上学

为什么要选关系最疏远的人送宝宝去幼儿园？要知道，大多数的宝宝都会比较粘人，而孩子和关系疏远的人互动较少，宝宝不会太黏他。比如我家宝宝都是外公送的，平常我爸跟宝宝就没啥互动，宝宝也不大黏他，当我爸把宝宝交给老师时，孩子基本不会哭闹，情绪也相对稳定一些。

但如果让我或者我妈、我老公等比较亲密的人送宝宝去幼儿园，孩子就不一样了，绝对会一直哭闹，不肯让大人离开，给老师也带来不少麻烦。

让关系最亲密的人接宝宝放学

这样一个逻辑下来，大家也就清楚了，接宝宝放学回家，应该选择和宝宝最亲的人，比如说妈妈。宝宝上了一天课，也会比较累，在放学时看到最爱的人来接他，心里自然是满满的幸福感。长此以往，宝宝每天放学时都会有所期待，就变得不再抗拒上幼儿园！

我建议大家，只要有空，还是自己去接宝宝放学。接孩子回家这段时间是非常宝贵的亲子时光，可以跟宝宝聊聊天，让宝宝说一说在幼儿园学到什么新知识，玩了什么好玩的游戏，在幼儿园有哪些开心的事情等，提升亲子感情，对孩子性格养成也有诸多好处。

家里老人接送宝宝上幼儿园，就不会比较在意诸如如在幼儿园有没有饿到？有没有睡午觉？有没有被人欺负等等之类。尽管是在关心宝宝，但孩子一般都不大愿意回答，甚至还会影响到对幼儿园的好印象。

另外，无论是老人还是爸妈，都要准点去接宝宝回来。如果迟到，宝宝心里就会不开心啦：“其他小孩子的爸爸妈妈都是准点来，为什么我的爸爸妈妈老是迟到，他们是不是不爱我？”久而久之，会对宝宝性格养成会带来不利影响。

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