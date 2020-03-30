学校要求学生网课时共享电脑内容，这手是不是伸太长了

3月24日，一个初二学生在B站上的吐槽引发网友热议。

该up主上传一段视频，一位老师当众共享学生屏幕，并要求学生按照老师的指令打开相应文件夹。最后老师要求学生打开一个可能比较隐私的文件夹，学生多次表示拒绝，但老师并未理会，并说学生说的不打开文件夹的理由很难服人，最后让学生不要解释了，并要求学生关闭屏幕共享。

无独有偶，前几日又流出了一张老师给家长布置任务去查孩子手机的截图，也是在微博上一石激起千层浪。

评论里的网友都在声讨学校，并纷纷回忆起小时候日记、隐私被家长、老师窥视甚至肆无忌惮地当众分享时，那种万箭穿心的不适感。

我们的一些学校与家长许多时候以教育之名，丧失了基本的界限感。他们信奉成绩至上论，可以以教学的目的，把一切粗暴的手段合理化，不顾孩子的身心健康，把孩子的尊严践踏于脚下。

高强度管理确实可以教出“听话”的孩子，但一旦超过阈值，就可能造成不可挽回的伤痕。

前几天，刚看完台湾电视剧《你的孩子不是你的孩子》，第一集《妈妈的遥控器》讲得就是一个有关家长控制欲的故事。

小伟妈妈正面临人生中最糟糕的事情：丈夫出轨了、工作出了问题……和丈夫离婚后，她把儿子小伟当成自己唯一的希望。

但，突然有一天她无意中发现儿子为了毕业旅行，居然修改了成绩单。

这让妈妈很愤怒，认为儿子从来不为自己考虑。

伤了心的妈妈决定出门散心，意外在站台广告上看到了一个可以操控倒时的遥控器，可以控制小伟的人生进度条，只要她觉得儿子做得不对，就可以让他一直停留在这一天，认识错误改变错误。

于是妈妈开始用这个遥控器一次次修正小伟的人生。

只要她想，就能随时将小伟送回伪造成绩单的那个星期三，让他有机会去修正「错误」。小伟一遍又一遍遭遇似曾相识的经历，永远停留在可怕的星期三。

小伟以为是自己的错觉，直到妈妈和他说，“我知道你偷改成绩，如果你再不修正这个错误，你的人生，就会被卡在同一天。”

最终小伟拿着真正的低分成绩单回来，承认错误，妈妈才把小伟的人生进度往前推进。

尝到甜头的妈妈开始一发而不可收拾，甚至可以通过遥控器，让儿子重复十次的考试，以此来赶上学习的进度。

在妈妈近乎疯狂的控制下，小伟的情绪陷入崩溃。

有一天小伟遇到了一个女孩小岚。

小岚的父母对她极度放纵，任由她做想做的事情。

染头发，

画画，

肆意妄为…..

他们相爱了。小伟开始逃课和小岚约会，两个人一起逛街，聊喜欢的漫画，在妈妈的高压下享受仅存的快乐。

可是妈妈通过监控发现他们的恋情。妈妈怎么可能同意他们交往，发怒之后把小伟的生命又倒回了星期三。

小岚再也记不得小伟。

终于，儿子无法再忍受这一切，大病了几天后

决定用死亡来反抗！

割腕，触电身亡，在妈妈面前跳楼，小伟一次次自杀，妈妈一次次利用遥控器将小伟救回。

面对小伟的自杀，手握遥控器的妈妈显得十分淡定，当小伟绝望地问“你到底还要我再死几次？”时，妈妈的回答是“死到你选择活下去为止。”

一次次被遥控器拉回星期三，无助的小伟最终放弃了抵抗，不得不接受了被妈妈控制的命运。

所谓儿行千里母担忧，一旦母亲的忧心过重，便控制过狠，以爱之名，遥控孩子的人生。

这个世界没有完美的父母，学会如何爱孩子是当父母的必经之路。父母作为孩子的引路人，爱和管教，从来都不矛盾。无论是哪种管教方式，都需要恰到好处。

最后结尾这首诗，我从业以来发过5次以上，我相信许多家长也都非常熟悉，但还是希望再一次与诸位共勉。爱从来不仅仅是付出和牺牲。学会接受分离是一种成长，对孩子是，对父母亦然。

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