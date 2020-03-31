有了这篇文章，你就知道如何培养孩子的金钱观

有调查显示，很多行为问题和纪律问题都源于孩子的零用钱和杂务的问题。制定规则、设定限制和强制执行对孩子消费习惯的影响，可以帮助孩子学习如何对金钱做出明智的决定。

父母的财务习惯对孩子的影响

父母的经济习惯直接影响到孩子对金钱的态度和行为。孩子们会经常模仿他们的父母，如果一个孩子看到父母在浪费金钱或是陷入信用卡债务，他们长大后也容易变成这样。

让孩子自己挣零花钱

孩子长大了，就应该开始挣零用钱，帮助家长做家务以换取工资。然而，奖励孩子应该自己做的事就不值得提倡，例如保持卧室清洁。如果孩子积极参与诸如清洁浴室、拖地和吸尘等家务，他们应该得到奖励。根据父母当前的可支出收入水平以及完成的工作数量，判断给孩子支付多少工资。

制定规则来来帮助孩子理财

父母应该制定一些规则来帮助孩子管理自己的钱，但是孩子也应该有一定的独立性。你应该鼓励孩子们存一部分钱，而开一个银行账户是实现这一目标的好方法。也应该鼓励他们捐出一部分，以便他们学会回报。

最后再说一下，当孩子收到作为礼物的钱时，父母到底应该限制他们的消费，还是应该给予孩子一定程度的自由支配权呢？其实，自由和独立对于帮助孩子们更多地了解金钱及其运作方式很重要。父母应该向孩子解释，钱是一种礼物，他们可以按照自己的意愿花掉它，但也应该加强至少存一部分钱的想法。

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