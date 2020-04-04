想让亲子关系更牢固？你需要听听这些建议

加强亲子关系需要付出努力。育儿是一项艰巨的任务，但通过与孩子保持密切的关系和开放的沟通，可以让你在生活的各个阶段与他们保持联系。此外，亲子之间的紧密联系实际上使育儿变得更容易，因为那些感觉与父母之间的联系更紧密的孩子更愿意倾听，提供帮助和遵循指示。

告诉孩子你爱Ta

告诉孩子们你每天都爱他们，不管他们多大。即使是在努力的日子里或是在意见分歧之后，父母也应该确保孩子知道，尽管你不喜欢他们的行为，但你无条件地爱他们。冲突是父母向子女传达爱的最重要时间。一个简单的“我爱你”可以增加人际关系。

制定和维护睡前仪式

阅读睡前书籍或给孩子讲故事创造了终身的仪式。睡觉时间是一种分离，创造一种仪式让孩子感到更安全。睡觉时间也可能是工作中的父母和他们的孩子分享的唯一时间，所以试着让它愉快度过。一旦孩子们开始阅读，让他们给你读一页、一章或一本短文。即使孩子慢慢长大，仍会很享受这段时光。

让孩子帮助你

父母有时因为不允许孩子帮助自己完成各种任务和家务，无意中错过了亲密的机会。事实上，孩子们在帮助别人的时候感觉很强大。也可以让他们通过发表意见来提供帮助。比如问孩子衣服配哪双鞋好看，让他知道你看重他的意见。

一家人吃饭

一起吃饭为交谈和分享奠定了基础。关掉电视，不要匆匆忙忙忙地吃饭。当时间允许的时候，请坦诚交谈，这会成为大家记忆中的美好时光。

寻找一对一的机会

有些父母和孩子有“固定约会”。无论是在附近散步，或是去操场的特别外出，或是和你们两个一起看电影的晚上，单独庆祝对每个孩子来说都很重要。虽然这对2个孩子的父母来说是一个更大的挑战，但它是可以实现的。

尊重孩子的选择

你不必喜欢孩子不相配的衬衫和短裤，也不必喜欢孩子在房间里摆放照片的方式。然而，尊重这些选择是很重要的。孩子们寻求独立，父母可以通过给予支持，甚至有时也会另眼相看来帮助培养他们的决策能力。毕竟，如果一个孩子穿着条纹绿衬衫和粉色短裤去托儿所，那也没什么问题。

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