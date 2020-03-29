小家伙对牛奶过敏，可选杏仁奶来替代

对于许多家庭来说，牛奶是幼儿的首选饮品。但是如果家庭里有人对牛奶过敏，或者你担心牛奶中的荷尔蒙等健康问题，那么你可能会质疑牛奶到底有多健康。因此，许多国外家长认为杏仁奶是一种替代品。

宝宝什么时候能喝牛奶?

当宝宝还是婴儿的时候不要让他们喝牛奶。这个时候，他们需要的是母乳或配方奶粉中的所有营养。普通牛奶(任何种类)都不是合适的替代品。理想情况下，你应该等到宝宝满1周岁再给他们喝牛奶。

孩子们需要牛奶吗?

牛奶的主要营养价值是蛋白质、钙、维生素A和维生素D。在2005年的一项研究中，在午餐时喝牛奶的学龄儿童是唯一满足每日钙摄入量建议的儿童。幼儿每天可以从两到三份牛奶中获得他们推荐的每日摄入量。当宝宝从全母乳或全配方奶粉的饮食中断奶时，有可能用另一种牛奶代替多种固体食物来替代过多的卡路里。

但1岁以后，牛奶应该只是一种补充，而不是主要的一餐。牛奶过多可能意味着脂肪过多，铁不够，这会使他们面临贫血的风险。孩子每天不应该喝超过450到700ml(两到三份)的牛奶。

最后，如果孩子还在哺乳期，那么就不需要另一种牛奶了。母乳还可以提供幼儿所需的蛋白质和钙，作为固体食物健康饮食的补充。

杏仁奶和牛奶相比如何?

尽管杏仁奶含有维生素A和D，但与牛奶或母乳相比，它的蛋白质和钙含量相对较低。一般的幼儿饮食中可以摄入蛋白质，但通常钙含量不高。所以才推荐牛奶。

一些品牌的杏仁奶也含有很高的糖分。有些杏仁奶都添加了钙，使其钙含量与牛奶相当。所以，如果孩子对乳品过敏或不耐受，强化杏仁奶是一种有效的替代品。杏仁奶的卡路里含量也比牛奶低，因此它可以为较大的幼儿提供很好的水合作用。

杏仁奶和母乳相比如何?

杏仁奶和牛奶都不是母乳的好替代品。母乳含有多种营养素，能够满足宝宝最初6个月的所有营养需求，以及第一年的大部分营养需求。在宝宝6个月大之前，他们应该只喝母乳或配方奶粉。6个月后，固体食物可以逐渐取代母乳或配方奶粉，但宝宝在满1周岁才应该喝牛奶。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)