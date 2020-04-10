清洁奶瓶没那么简单！这份攻略爸妈收好

宝宝尤其是新生儿，其免疫系统还没有发育完善，身体抵抗力较差，病菌侵入身体后很容易生病，需要父母悉心照顾。俗语说“病从口入”，对于宝宝每天都要使用的奶瓶，大家一定要做好清洗和消毒工作。清洗奶瓶这门学问真没那么简单，下面这份攻略请大家收好：

清洗奶瓶的正确姿势

首先，划个重点：已经喂哺的奶粉要让宝宝在一个小时内喝完。如果超过一个小时，就不要让宝宝喝了，也没必要放在冰箱里保存或重新加热，建议直接倒掉。

1.用清水冲洗

从奶瓶取下奶嘴，若有导气管也一起取下。用清水将奶瓶盖、导气管、奶嘴、奶瓶等冲洗干净。

TIPS：宝宝喝完奶后，大家要尽快把奶瓶清洗干净，不要等。奶瓶放置很久再去清洗，残留在奶瓶上的油脂会变得很粘腻，清洗起来会很困难。

2.用刷子和清洗液清洗

用专用奶瓶刷将奶瓶瓶身上的污垢清洗干净，重点清洗瓶口、瓶颈、瓶肩等处。导气管和奶嘴也要用专门的小刷子进行清洗。

TIPS：建议大家用专用的奶瓶清洗液清洗奶瓶，特别要注意奶嘴的内外两侧、奶嘴和奶瓶接口处的清洗，一定要用小刷子反复擦洗。

3.再次用清水冲洗

用清水再次将奶瓶和奶嘴的所有零件冲洗一遍，包括刷子。冲洗时，要用刷子在奶瓶内壁反复擦洗。

Tips：要用清水冲洗，要把奶瓶放在水龙头下直接冲洗。

奶瓶如何消毒

奶瓶需要消毒，但不要过度消毒，保持干净卫生即可。奶瓶消毒法有高温蒸汽消毒法和煮沸消毒法两种，常用的消毒法是煮沸消毒，具体来说一下：

1.在锅中倒入清水，水量要完全没过奶瓶奶嘴。

2.把水烧开，放入奶瓶、盖子等零件，煮5分钟左右。

3.再把奶嘴放入锅中，煮两三分钟。用夹子将奶瓶和奶嘴取出，放在干净的纸或者布上，倒置晾干就可以了。

TIPS：奶瓶多久消毒一次好？

育姐建议大家，奶瓶每天至少消毒一次。不过现在天气越来越热，高温高湿会导致细菌大量滋生，更是要注重消毒。可以每天在宝宝晚上喝完奶后，把奶瓶放在水中煮沸消毒。此外，宝宝第一次使用奶瓶前，大家也要对奶瓶消毒。

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