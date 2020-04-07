超赞的肉松酱油烤饭团，小孩大人都爱吃~

家里有剩饭不想浪费怎么办？那就做一份超好吃的肉松酱油烤饭团吧！捏好的饭团刷上灵魂酱汁，平底锅煎一下，好吃到跳脚哦~！

下面让我们一起来get吧，真的很好吃，或者米饭中加点火腿丁，胡萝卜碎，青菜之类的混合均匀，在整理成三角形，也可以的哈！

总之，随自己喜欢，做法不固定大家可以发挥自己想象做起来哦！

食材:

米饭 一盘

海苔 4袋

肉松 适量

做法:

1.首先，把海苔提前减成丝备用

2.在米饭中加入少许辣椒粉、黑胡椒粉、1勺白芝麻，少许芝麻油，一起混合均匀备用

3.调酱汁，准备一个空碗，加入2勺蚝油、2勺生抽、一勺白糖，一起搅拌均匀备用

4.取适量米饭，压扁再加上适量的海苔肉松，包起来，用点力气捏严实，带手套操作不很粘，或者手釀点水操作，捏成三角形状即可

5.锅中刷层油，放入饭团小火煎至焦黄色，翻过来刷一层调料汁，放海苔丝和白芝麻，再翻过去，继续把另一面也刷上调料汁，撒海苔丝和白芝麻，两面都煎成焦黄色就可以出锅啦！

看起来真是太有食欲了有木有！做法是不是很简单，味道很好吃哦，咬一口就能吃到肉松，满满的幸福感呢！

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