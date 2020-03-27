前高考状元公开反对给抗疫医护子女加分，称有悖公平

当当网创始人李国庆在视频节目《言之有李》中表示，反对抗疫医护人员子女高考加分，称教育资源稀缺，应该保证高考的公平性，如果真的想帮助医护人员，多发钱是最好的办法。

李国庆以当当网创始人的身份为公众所熟知。前段时间与妻子俞渝的离婚口水仗可谓是吵得沸沸扬扬。但很多人不知道的是李国庆可是以1983年北京市文科状元的成绩考入的北大社会学系。状元光环加持，使李国庆谈起高考来，似乎又多了几分说服力。

评论里的网友也大多支持他的建议，都认为奖励应当给，但是加分的话有失公平。

但也有人评论认为，大家同意发钱，是因为不发自己的钱；不同意加分则是“我真的有头牛”。

大王的话

前些天，黑龙江人民政府近日出台通知，通知称被认定为烈士的医务人员子女，享受就近就便入读公办义务教育阶段学校和当地中考照顾政策。参加普通高考、成人高考的，在文化课的统考成绩总分的基础上加20分。

烈士子女加分我是举双手赞同的，因为烈士本人已经无法再获得实质性奖励，荫蔽子女也是合情合理的选择。

但是给所有抗疫情医护子女加分，我是持保留意见的，我更倾向于奖励本人。原因如下：

1.并非所有医护人员都能享受

奖励的前提当然是要一视同仁，雨露均沾。

首先并不是所有医护人员都有孩子，选择丁克的医护人员就无法享受到这项奖励。

同理，还有一部分医护人员的子女已经过了中考、高考的年纪，他们也无法因此得利。

一个不是所有被奖励群体都能受益的奖励政策，并不是一个好政策。

2.高考加分破坏公平

就像很多人说的，给医护子女加分会破坏高考的公平性，会间接伤害一部分寒窗苦读学生的利益。因为录取名额就在哪里，有多少医护子女因为加分被破格录取，就会有多少学生因此落榜。录取名额有多宝贵，你去看看疫情前补习班门口人头攒动的家长，看看被卖上天价的学区房就知道了。

有网友会说高考也没有做到完全公平，但是，我们一直在希望努力保持相对公平，不能因为某些不公平的存在，就开始肆无忌惮地毁坏很多人努力的成果。

这也不是我真的有头牛的问题，国家发钱也是发的大家集体纳税的钱，算不上慷他人之慨，这是全社会分担通胀压力。

3.奖励医护，其他抗疫人怎么办

还有一个奖励适用人群的问题。给一线医护加分，那一线社区工作者呢？一线公安干警呢？那些提供后勤保障的清洁、司机、物流、厨师呢？过年加班加点生产口罩、防护服的工人呢？研制疫苗的科研人员呢？

今天如果给医护人员子女加分，那往后，消防员呢？公安干警呢？还有各种各种的面临险境的职业，应该怎么对待他们？这一碗水怎么端平？怎么保证下一次出现这些情况，不会有人混进去只是为了想给子女加分？

此例一开，是不是会打开潘多拉魔盒。

一线防疫人员付出确实不易，拯救国家于水火，但子女加分确实不合时宜，我们完全可以给他们表彰升职加薪三连。大家觉得呢？

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