BB发烧是因为过敏吗？来看看怎么回事

过敏症状通常包括打喷嚏、流泪、流鼻涕，甚至皮疹。有些过敏原甚至会引发过敏反应，称为过敏反应，这是医疗紧急情况。但是过敏会引起发烧吗?一般来说，不会。但是，有时过敏症状会使你或宝宝容易受到细菌或病毒感染。细菌或病毒感染会导致发烧，所以你可以间接地把发烧归咎于过敏。

常见过敏症状

症状取决于过敏的原因，称为过敏原。当你或宝宝对什么东西过敏时，不管是灰尘、花生还是其他什么东西，身体都会对过敏原发生释放组胺的化学反应。

根据个人和特定过敏原，症状可能包括：流鼻涕、眼睛发痒或流泪、打喷嚏、咳嗽、头痛或鼻窦痛、喉咙痛、喘息。恶心和腹泻是某些食物过敏的常见症状，肿胀和皮疹也是过敏反应的迹象。

当过敏反应严重到危及呼吸，失去知觉或有失去知觉的危险时，这被称为急性过敏反应。急性过敏反应是一种需要立即就医的医疗紧急情况。

发烧伴有过敏症状怎么回事？

当出现充血时，不管是什么原因，鼻窦中粘液的积聚都会成为细菌滋生的温床。当感染持续的时候，可能会持续几天发烧。鼻窦炎、过敏或流感病毒等更严重的疾病都可能导致鼻塞。有时很难知道是什么导致了你或宝宝的症状，因为感冒或流感可引起很多和过敏类似的症状。

准确发现是什么导致了症状，即使是轻微的症状，也是很重要的。一旦知道了出现症状的原因，就可以开始一个有效的治疗计划。而且，在过敏的情况下，你可以采取措施，以防止症状在未来爆发。然而，关键是正确的诊断。

如何诊断过敏反应？

诊断过敏需要体检。你需要详细的个人病史，病史可以帮助医生找到你或宝宝的症状，和接触的过敏原，亦或可能引发这些症状的过敏原之间的联系。

记录你或宝宝什么时候出现症状可以帮助找出原因。例如，注意症状出现的时间以及在同一时间内发生的季节性变化，可以为医生提供重要的线索。

医生可能会建议你做一个皮肤点刺测试来帮助诊断。在这个测试中，将少量高度纯化的致敏原液体滴于患者前臂、再用点刺针轻轻刺入皮肤表层。皮肤反应表明你或宝宝是否对那个过敏原过敏。有时验血也有助于查明过敏的原因。

如果过敏不是问题，感染可能导致发烧。热衰竭等情况也会引起发烧。

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