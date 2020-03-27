眼下除了预防新冠肺炎，还要警惕这几种儿童流行病！

随着气温的慢慢回升，“春姑娘”已经悄然来到我们身边。春天是万物生长的季节，也是各种流行病高发的季节。作为父母，除了要预防新冠肺炎外，还应警惕各种春季儿童流行病。下面，育姐就给大家一一盘点春季常见的几种儿童流行病：

流行性感冒

春季是流感的高发季节，如果宝宝无缘无故烧至38℃以上，并伴有咽喉痛、肌肉酸痛、头疼等症状，大家就要警惕起来，及时带他去医院。敲黑板，光吃药是不能治好流感的，一定要遵医嘱，配合治疗。

预防之策

想要避免宝宝患上流行性感冒，大家可以这样做：

1.勤洗手

孩子外出回家后，大家要及时让他用洗手液或香皂洗手。别偷懒，只是用清水洗手，是不能将细菌、病毒清洗干净的哦！

2.开窗通风

冬天天气寒冷，很多家庭开窗次数比较少。但到了春天，大家应多开窗通风，让空气流通起来，从而减少室内病毒数量，10-20分钟就可以达到效果啦~

3.接种疫苗

在流感高发季到来前，就要去接种流感疫苗了。6个月至8岁宝宝从未接种过流感疫苗，第一次接种要打两剂次。6个月至35个月宝宝有流感疫苗接种史，第二年开始只接种一次疫苗即可。

过敏性疾病

如果宝宝是过敏性体质，每每到春天就有点难熬了，因为在这个阶段很容易出现过敏性鼻炎、皮肤湿疹、哮喘等疾病。

预防之策

避免宝宝接触过敏源

做父母的在生活中要细心一些，及时发现过敏源，防止宝宝与之发生接触。

增强抵抗力

宝宝患过敏性疾病，与身体抵抗力也有很大关系。所以，大家要多给宝宝吃水果、蔬菜等富含维生素的食物，提高抵抗力。另外，大家要经常带宝宝参加体育锻炼，增强体质，预防过敏性疾病。

肠道疾病

宝宝肠胃功能没有发育完善，自身的肠道免疫菌群还未发展完全，而春季是细菌病毒大量滋生的季节，宝宝又喜欢到处乱摸乱抓，就很容易患上肠胃道疾病。

预防之策

俗话说“病从口入”，想要避免宝宝患上肠胃道疾病，一定要保证他的饮食健康。宝宝肠胃功能较差，不要给宝宝吃生冷食物，也不要喝冰水、冷饮等。此外，要做好宝宝的卫生工作，勤洗手，保证双手的干净。

另外，大家在喂养宝宝时一定要适度，千万不要过量。过量喂养也会使宝宝的肠胃负担加重，容易患上肠道疾病！

红眼病（传染性结膜炎）

红眼病又名传染性结膜炎，它具有很强的传染性，主要的传播途径是接触传播、飞沫传播等。春季是红眼病的高发季节，常常会出现幼儿园一个班的宝宝同时患病的情况。

如果红眼病是病毒感染引起的，会出现水状分泌物；如果红眼病是细菌感染造成的，分泌物会呈黏脓状。

宝宝患上红眼病后，几个小时后就会出现症状。刚开始发病时，眼睛会有异物感，感到瘙痒、同时伴有结膜充血、流泪、怕光、分泌物变多、眼睑红肿等症状。

提个醒，宝宝患红眼病后，用热水清洗眼睛会造成眼角膜损伤，千万不能这样做！

预防之策

1.避免接触患者

家中有人得了红眼病，就不要让宝宝与其发生接触，也不要和患者共用清洁用具，比如毛巾、牙刷、脸盆等。

2.注意个人卫生

保持个人卫生是预防红眼病非常重要的一环，大家要让宝宝养成勤洗手的好习惯，改掉爱揉眼睛的坏习惯。

3.不要盲目滴眼药水

眼药水中有可能含有抗生素，不要盲目给宝宝滴眼药水，应在医生指导下对症用药。

如今疫情还未完全结束，各位家长可不能掉以轻心，建议最好还是能带宝宝待在家里，少出门，这样才能避免接触到病菌、细菌，让宝宝平安健康~

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