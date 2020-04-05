做好这3点，孩子自觉选择健康食物

生活中，不少孩子常在学校食堂或外出和家人团聚时买零食。大一点的孩子也喜欢在放学回家的路上停下来吃点心或喝饮料。这些都是孩子们练习选择好食物的绝佳机会，但同时也是孩子们可能会被某些食物所诱惑的时候。在这种情况下，你可以做一些事情来帮助孩子做出健康的食物选择。

远离不健康零食

薯条、巧克力、棒棒糖、蛋糕、糕点、软饮料、果汁和外卖食品基本上是含糖、盐和/或脂肪含量高、营养含量低的食品。大家可以通过以下方式帮助孩子远离不健康零食：

☛ 为特殊场合储存食物，教孩子在饱的时候不要再吃东西。

☛ 不要把食物贴上“好”或“坏”的标签，而是把注意力集中在健康饮食的所有好处上。

☛ 尽量不利用食物来贿赂或奖励良好的行为。

备好健康食物

如果你知道孩子可能饿了，比如放学后或运动后，你却要外出，试着选择健康的食物。例如，水果、奶酪或蔬菜棒，既快捷又容易。还有，从家里拿一个水杯比软饮料、运动饮料或果汁更便宜也更好。

如果孩子在没有你的时候经常挨饿，为什么不建议他多带一些水果或酸奶呢?这样一来，你和孩子都不必为了不健康的选择而去搜查自动售货机、小吃店或快餐店。

外出就餐时适时引导

在餐馆吃饭，通常意味着你所吃的食物比在家里吃的脂肪和糖含量更高。大家不妨和孩子讨论不同的菜单选项，鼓励平衡。例如，如果孩子要汉堡，可以搭配一份沙拉而不是薯条。如果儿童餐是油炸的，没有沙拉或蔬菜，请分享你的食物。如果孩子想要甜点，鼓励他分享甜点。还有，请鼓励孩子不要喝软饮料，避免变胖。

餐馆有时在菜单上贴上营养标签。例如，它可以显示一道菜中有多少千焦耳或卡路里。这可以帮助你和孩子决定哪道菜最健康。

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