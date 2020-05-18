BB哭了得赶紧喂奶？你太不了解ta啦

宝宝年纪小还不会说话，但可以通过一些小表情和小动作将自己的不同需求表达出来。如果宝宝一哭闹，爸爸妈妈就只顾给他喂奶喝，那当父母真是太失败啦！大家快来了解一下宝宝不同表情和动作的真实需求吧。

1.困了

宝宝感到困倦时，哭声中会带着一点不耐烦，会边哭边打哈欠，同时用手揉眼睛、揉鼻子。宝宝哭闹前对其他事没啥兴趣，无法集中注意力。

TIPS：宝宝出现想睡觉表情时，大家就不要逗宝宝了，应创造良好环境哄他入睡。

2.饿了

宝宝感到饿时，会发出有节奏的哭声，既不急促也不平缓。大家此时用手指触摸宝宝小脸蛋或嘴唇周围，他会扭头并张口，做出吮吸的动作。如果没有喝到奶，他的哭声会越来越大。

TIPS：先把宝宝情绪安抚好，然后给他喝奶。

3.好无聊

妈妈在做其他事情时，宝宝的眼睛一直追随着妈妈，有时还发出平缓的哭声；当妈妈跟他玩时，他的哭声马上变小了，甚至露出微笑；而当妈妈离开他时，他的哭声又开始变得响亮起来，这说明宝宝感到无聊，想让妈妈抱抱他、陪他玩。

TIPS：赶紧陪着宝宝，开心玩耍吧~

4.我好冷（热）

宝宝感觉很热时，他会发出响亮的哭声，四肢不停乱挥乱蹬，脖子上全是汗；宝宝感觉很冷时，他的哭声轻微，四肢不大动，手脚发凉、甚至嘴唇发紫。

TIPS：大家要留心观察宝宝的表情，通过触摸宝宝颈部和背部感知他的冷热，及时给他增减衣服。

5.拉粑粑了

宝宝尿尿或拉粑粑时，他的表情会变得很有趣。尿尿时，他会做出抿嘴动作，或者用上嘴唇含住下嘴唇。拉粑粑时，宝宝会使劲涨红脸，同时做出握拳、蹬腿动作。

结束后，小家伙通常双眉紧锁，扭动身体，同时发出轻微哭声。如果没人理他，他的哭声就会逐渐停止。

TIPS：宝宝有以上这些表情时，大家要及时找个安静的场所让他好好“解决”。如果宝宝发出哭声，说明已经finish，应及时给他更换纸尿裤。

6.我自己玩的很好哦

宝宝心满意足，又不想睡觉时，他会吃手指、吐舌头、吐气泡，还会微笑，手舞足蹈，看上去好兴奋。

TIPS：当宝宝向你露出微笑时，你也要笑哦，还可以用玩具进行逗弄，让宝宝更高兴。如果宝宝自己一个人玩的很嗨，大家就不要打扰他啦~

每个小北鼻都有自己独特的“婴语”，大家要认真观察，“学习”他们的语言，了解他们才能更好地照顾他们，这样妈妈带娃也会变得更加轻松哦~

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