制服“睡渣宝宝”只需要这一招，快来看！

对很多爸爸妈妈而言，哄宝宝睡觉真是太难啦！奶睡、摇晃、唱摇篮曲等各种哄娃招数使了个遍，但宝宝就是不买账，仍然“精神抖擞”地哭闹不止。其实，让宝宝快速入睡，只需要一个小动作就能轻松搞定，快来试试吧。

给娃做抚触，好处多又多

噔噔噔，这个动作就是——抚摸宝宝的后背。为什么抚触这一动作能让宝宝快速进入睡眠状态呢？且听我细细道来：

1.安抚宝宝情绪

触摸按摩能够使神经末梢感受器受到刺激，从而引发神经冲动。这种神经冲动传导至脑部后，会产生舒畅感。妈妈给宝宝做抚触，除了能刺激感觉器官外，还能调节宝宝的情绪反应，使其保持平静。

2.有助于大脑发育

大脑具有很强的可塑性，抚触可以给宝宝的身体良好的刺激，从而加快脑部结构的建立和功能代偿，促进神经细胞生长。新生宝宝获得的外界刺激越多，大脑神经细胞发育得就越迅速。

另外，抚触可以促进宝宝身体的血液循环，从而增强机体免疫力。

3.帮助宝宝入睡

有的宝宝入睡难，妈妈哄睡很久都没有效果；还有的宝宝睡不安稳，到了半夜惊醒哭闹。但如果在宝宝入睡前给他做抚触，以上这些情况就会得到很大的改善哦~

抚触能够刺激皮肤，使血液中“褪黑激素”的浓度上升，从而帮助宝宝建立睡眠周期，缓解焦虑感，提高睡眠质量。妈妈在睡前给宝宝做抚触，可以让宝宝身体放松获得安全感，更好地入睡。

给宝宝做抚触的正确姿势

对宝宝而言，感受父母关爱最好的方式就是拥抱和抚摸。抚触的技术要求并不是很高，每一位新手父母都可以学会。

学习抚触不受场地限制，最方便的做法就是让宝宝躺在床上进行抚触。宝宝哭闹不安时，大家轻轻抚摸他的身体，一般都可以让他平静下来。宝宝洗澡后，轻柔地抚摸他的后背也可以帮助他尽快入睡。

通常而言，做抚触越早越好，宝宝出生后即可开展。不过要注意，给不满月的宝宝做抚触，动作一定要轻柔，以免伤害到宝宝的肌肤。

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