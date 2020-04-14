关于宝宝湿巾的四个真相，后悔没早知道！

当妈的都离不开宝宝湿巾，如更换纸尿裤时、给娃擦手时等等，都要用到。带宝宝外出时，要是不带上一包湿巾，都觉着不踏实，有木有~~~天天用婴儿湿巾，但你真的了解吗？育姐今天就来揭开宝宝湿巾的四个真相，赶紧来做功课~

买宝宝湿巾更安全？NO

众所周知，湿巾分为婴幼儿和成人用。很多人认为宝宝湿巾更安全，毕竟宝宝皮肤屏障功能尚未发育成熟，材质上应该会更加温和，因此优先选购宝宝湿巾。

但事实上，国家并没有出台婴幼儿安全级别标准规范，婴儿湿巾和成人湿巾在生产时，遵循的都是同一个国标：《一次性使用卫生用品卫生标准》(GB 15979一2002)、《湿巾》(GB/T 27728一2011)。

大家在购买时，想要区分宝宝和成人，还真不能直接看名称，要特别注意查看成分表。

成分简单点＝优秀？NO



婴儿湿巾的主要成分是水和无纺布，其他就是添加剂。有的商家会打出“不添加防腐剂”的噱头，这就可笑了！如果不添加防腐剂，就很容易导致细菌大量滋生啊！

当然了，有的厂家会在成分表中写出防腐剂成分，大家也要多留心，因为有些防腐剂会导致宝宝呕吐、腹泻、过敏，比如苯氧乙醇、甲基异噻唑啉酮和甲基氯异噻唑啉酮。

杀菌湿巾听起来很厉害，要不要买？

有的妈妈看到湿巾的外包装上写着“杀菌”二字，就直接下手购买了。但育姐要提醒大家，购买前一定要弄清楚两个问题：它是不是真的能杀菌？真的有必要购买吗？

确实，根据国标，湿巾分为普通湿巾和卫生湿巾两类。普通湿巾没有杀菌效果，而卫生湿巾不但能清洁还能杀菌。至于说有没有必要购买，要看宝宝在什么场合使用。平常在家就不要频繁使用杀菌湿巾，以免破坏宝宝身体菌群环境。如果要带宝宝经常外出，最好使用杀菌湿巾。

“手口”湿巾能入口？安全性打个问号

市场上有很多手口湿巾，有的甚是打出能“清洁口腔”，很多妈妈会有这样一个疑问：真的可以让宝宝入口吗？

虽然湿巾的主要成分是水，但在制作过程中肯定会使用其他添加剂。不过，这些添加剂没有经过科学检测，安全性存疑。建议不要给宝宝用湿巾擦嘴或清洁口腔。

另外，有的妈妈用宝宝湿巾，常常是上一张擦屁屁，下一张就用来擦脸，这样可不好，会交叉感染的哦，建议根据用途分包使用，如此才更安全！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)