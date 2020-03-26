美国女子兜售自制消毒喷雾，造成4名孩子受伤

据美国福克斯新闻报道，近日，美国一名便利店店主自行制作消毒洗手喷雾进行销售，结果造成4名孩子被烧伤。目前，这名店主已经被逮捕。

店主出售自制消毒喷雾，4名儿童被烧伤

这名便利店店主名叫玛尼莎·巴拉德，现年47岁，来自美国新泽西州。她在商用泡沫消毒液中兑水，然后装在喷雾瓶里进行销售。

当地检察官透露，这种自制消毒喷雾已造成4名男童皮肤被烧伤，其中一名男童在接受住院治疗后已经出院，其余3名男童伤势较轻，无需住院。

检方认为动机并非恶意，已回收5瓶消毒喷雾

但是，检方并不认为巴拉德的行为动机是恶意的。一名执法人员表示：“她出售自制消毒喷雾的目的并不是为了牟取暴利，也不是想伤害其他任何人。只是她不是化学家，不了解相关知识。”

据了解，巴拉德一共卖出去14瓶自制消毒喷雾，每瓶价格是2.5美元。其中5瓶自制消毒喷雾已经被收回。

洗手液需求暴涨，检察官发声警告零售商

自新冠肺炎在美国爆发以来，民众开始疯狂抢购洗手液，各地也发生了好几起商业欺诈案。

新泽西州总检察长发出警告，在公共卫生紧急状态下，零售商如果想剥削他人牟取暴利，将面临严重的刑事惩罚和民事惩罚。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)