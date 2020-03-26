26万人围观的性侵，警惕孩子身边的恶魔！

最近，一则关于#韩国N号房案件嫌犯被抓#的新闻在网上引起热议，不少家长看完后都觉得胆战心惊。先给不了解这件事的人解释一下，n号房到底是怎么一回事。

“n号房事件”是怎么回事

简单来说，它是指用户通过一款社交媒体上的编号1-8的八个私密聊天房间，来付费查看各种“性剥削”照片以及视频。那么这些照片从何而来呢？是由聊天室的运营者以非法手段胁迫受害者进行拍摄并发布的。

据韩媒报道，n号房的受害者高达74人，其中甚至包括16名未成年女孩，年龄最小的受害者才11岁，会员竟然多达26万。26万是个什么概念呢？有网友说，韩国目前正在运营的出租车约有26万辆，也就是说，你遇到这些n号房间的用户概率，就是你平日里见到出租车的概率！

“n号房”离我们并不遥远

不要以为这件事发生在韩国，就与我们无关。事实上，中国也是儿童性侵高发地。

据《“女童保护”2018年性侵儿童案件统计及儿童防性侵教育调查报告》显示，2018年被曝光的性侵儿童案件317起，受害儿童总数逾750人；其中，熟人作案、网友作案比例偏高。

儿童性侵犯受害者不仅限于女童，男孩也可能被性侵，在2018年的750名受害人中，女童遭遇性侵人数占比为95.74%，男童遭遇性侵人数占比为4.26%。

另外，由于文化、受教育程度及受害者家庭认知等原因，实际发生的性侵害案件数量更为庞大。由此可见，在我们的身边，在孩子的身边，潜伏着很多不为人知的“恶魔”，有很多无辜的孩子惨遭他们的魔爪。那么，我们该做些什么来保护孩子呢？

如何保护孩子

首先，家长应尽可能多陪伴孩子，多关心孩子，养成亲子沟通的好习惯。在日常生活中，例如帮孩子穿衣或洗澡时，可以留心观察孩子身体，看看是否有受伤的痕迹。一般来说，长期得不到家长关爱的孩子，更容易被他人的关怀打动，从而给别有居心的加害者可趁之机。由于被家长忽视，这类孩子在遭遇性侵后也更难被家长发现。

还需要提醒大家的一点是，一定不能给孩子灌输受害者丢脸这样的愚昧思想，要让孩子建立起正确的三观，可耻的是加害者，该受到谴责的是加害行为，而不是受害者。在“n号房”中，就有部分受害者是因为被运营者掌握了个人隐私，以告知家长学校为威胁逼迫受害者就范。如果孩子对家长足够信任，愿意告知家长，和家长一起商量对策，或许能有机会逃过一劫。

其次，作为家长，不要一味要求孩子听话乖巧，甚至养成服从他人的习惯。在很多性侵案中，加害者都会威胁孩子，从这一点出发，无条件听话的孩子更易被加害者盯上。因此，家长平时要多鼓励孩子表达自己的看法和感受，面对欺凌要勇敢地说“不”。

另外很重要的一点是，不要羞于和孩子谈性。孩子上幼儿园时，就该告诉ta哪些隐私部分不能被人看或触碰，遇到问题要及时告诉家长。同时可以采取角色扮演等游戏，告诉孩子要警惕陌生人以及熟人的太过亲昵的动作和行为，遇到要学会逃离并寻求他人的帮助。

最后，在一些性侵案中，加害者会采用利诱的手法，用玩具甚至是糖果使孩子就范。还是以“n号房”为例，运营者会发布一些高薪招聘信息，来吸引缺钱的女性，并将工作范围引向更模糊的边界，从一些尺度较大的照片到擦边球视频逐渐升级，并以这些为威胁进一步逼迫受害者。所以在日常生活中，秉持“穷养”和“节俭教育”的家长要把握好度，满足孩子正常的需求，不要让孩子物质上过于匮乏。

为孩子创造安全的成长环境，当然不仅仅要靠家长的努力，还需要制度的完善、社会的监督等。但是身为家长，我们也需要行动起来，尽自己所能，一起来保护孩子的安全！

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