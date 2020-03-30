产后经常睡不着，我这是怎么了？

很多产妇在妊娠结束后，都有或轻或重的失眠问题，这不仅会影响皮肤状态与内分泌的正常功能，而且也会导致体重上升、免疫力降低，甚至是促使产妇患产后抑郁的元凶。因此，产后失眠问题必须要得到重视。那么，造成产后失眠的原因有哪些？如何缓解这一问题？下面我们就共同了解一下。

造成产后失眠的原因

1.运动时间过少

虽然在产后新妈妈的体质较差，但并不是说她们要一动不动地躺在床上就是最好的选择。如果产妇不运动的话，身体里多余的体能无法消耗掉，到了晚上她们就会感到精神充沛。因此小编建议，产妇每天至少要做半个小时到一个小时的运动，但是运动幅度不宜过大。除此之外，每天也可以睡前坚持泡脚，这也有助于快速入睡。

2.心理负担过重

很多产妇是第一次做妈妈，难免会紧张。白天里她们时刻关注宝宝的一举一动，精神本身就高度集中，晚上睡觉时由于焦躁不安无法入睡，甚至会展开自我批评，认为自己做的不够好，这样长久以往引起失眠。因此小编建议产妇要放松，带宝宝时尽量不要单独在家，这样容易想太多，可以多去商场与公园处走一走。

3.饮食原因

如果产妇吃饭太晚或者太多，食物没有再睡觉前很好的消化完，也会引起失眠。因此小编建议，晚上最好不要吃太多，九点半前一定要吃完饭。

缓解产后失眠的措施

1.尽量不要和宝宝一起睡觉

很多产妇都会在睡觉时把宝宝放在旁边，生怕他的一举一动自己不清楚。事实上，如果产妇有失眠的情况，那么就尽量不要和宝宝一同睡觉。因为宝宝特别容易惊醒，导致产妇更无法顺利入睡。

2.周末给自己放一个假

产妇有产后失眠的情况，大多是在家带孩子力不从心造成的。因此在周末，产妇可以给自己放一个假，让家人帮忙带孩子，自己在中午时美美的睡上一觉。这样不仅能够调节生物钟，使自己精神变好，而且在下午睡醒后能够有精神陪伴宝宝一起玩耍。

总之，产后失眠并不少见，但同时也要保持警惕。以上是造成产后失眠的原因和缓解这一问题的措施，大家要记得，只有自己休息好了，才能更好地照顾宝宝。

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