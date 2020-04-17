宝宝服药攻略，家有病娃的都要看

宝宝由于年龄小，身体免疫力较弱，可能会时常感冒发烧，必要时需吃药治疗。但是需要清楚的是，宝宝肝肾功能还未发育健全，盲目吃药会严重损伤身体健康，这就需要家长在喂宝宝吃药时格外小心。此外，家长也不能将自己平时吃的药随意给宝宝吃。那么，宝宝不能服用哪些药物？适合宝宝的服药方式有哪些？下面我们就跟随小编一起了解一下。

宝宝不能乱服的药物

1.含安眠功能的药物

一般来说，含安眠功能的药物主要有退烧药、滴鼻净、止疼药等，爸爸妈妈给宝宝用药时一定要当心，必须要遵医嘱。

2.成人经常服用的药物

很多爸爸妈妈常常犯这样一个误区，自己吃着没问题的药也适用于宝宝。事实上，这种做法是错误的，常见的成人药物例如银翘片、康必达等都不能给宝宝使用。

3.含磺胺的药物

如果宝宝服用了含磺胺的药物，轻则出现黄疸，重则肾脏功能受到严重影响。因此为了宝宝的健康，爸爸妈妈不能让宝宝服用含磺胺的药物。

适合宝宝的服药方式

1.注意服药后的饮食

我们都知道食物与食物间存在相生相克，同样食物与药物间也会相克，因此在宝宝服药后，爸爸妈妈要注意宝宝的饮食，以防食物化解了药性。例如，如果宝宝有发烧症状，服用了泰诺林，那么尽量不要让宝宝食用含过多的碳水化合物食物，否则会影响药效。

2.不要强制喂药

一般来说，宝宝都会抗拒吃药，这也使一些爸爸妈妈格外头疼，但是即使这样，也不要用勺子等强制喂宝宝吃药。此外，宝宝在服用冲剂时，也不要用温度过高的水来冲泡，这在一定程度上会破坏药性。

3.选择冲剂

宝宝由于年龄还小，在选择药物上尽量选择液体型或者冲剂，最好不要服用胶囊。此外，如果宝宝在服药后半个小时内发生呕吐现象，爸爸妈妈应该重新为宝宝配药并让他们服用，因为大多数药物发生作用都是在服药半个小时以后。

在宝宝吃药这一方面，爸爸妈妈千万不要掉以轻心！

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