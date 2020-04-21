想要孩子不感冒，可以试试这几招

春季气温波动大，室内外温差也大，这个时候稍微不注意，孩子就可能感冒。孩子感冒后发热流鼻涕又哭闹，他们自己难受，家长也跟着担忧。那么有没有预防感冒的妙招呢？下文给您答案。

1.早餐要吃好

很多宝宝有赖床的习惯，因为起来得晚所以早餐吃得很随意。事实上，想要预防感冒，宝宝的早餐马虎不得。早餐宝宝吃好了，才有足够的能量御寒、预防感冒。

2.饮食前要洗手

很多宝宝吃东西前不会洗手，甚至用手直接抓食物吃，事实上这样可能通过手口传播感冒。所以想预防感冒，孩子吃东西前要洗手，家长喂孩子吃饭前最好也洗手。

3.户外活动时间要增加

孩子经常到户外活动，不仅可以呼吸新鲜空气，而且还可以锻炼身体，提高免疫力，预防感冒。

4.穿衣服要恰当

春季还比较寒冷，很多家长害怕孩子穿得少会感冒所以就给孩子穿过多的衣服，但事实上，孩子穿衣过多更易感冒。因此想预防感冒，给孩子穿衣的件数要适当，不可过多，也不可过少。

5.有家人感冒要当心

感冒会通过喷嚏和空气会传染，一旦家里有人感冒如果不做好预防措施可能会传染给他人。所以如果有家人感冒，那么感冒的人最好远离宝宝。

6.室内温差不能大

室内温差太大，宝宝很容易感冒。如果宝宝着凉了，家长要立即采取措施应对，比如可以让宝宝喝点热姜汤、热奶，可以给宝宝暖暖身子。

7.少去人群多的地方

假如处于感冒多发期，尽量别带宝宝去游乐园、菜市场或者车站等人群多的地方。如果宝宝所在的幼儿园有多人感冒，幼儿园应采取一定的措施，比如可以开窗透气，可以进行消毒。家长如果担心宝宝被传染，可以让宝宝暂时别入园。

春季是孩子频发感冒的季节，这个时候家长要注意。想预防感冒，不妨学学上面的妙招，让感冒远离宝宝。

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