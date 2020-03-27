孩子咳嗽还在吃雪梨？该换方法了

话说小编邻居家的孩子晚上常常咳嗽，他的父母便做了些冰糖雪梨盅给孩子食用。孩子咳嗽的症状确实有所改善，但是食欲下降，不爱吃东西，是什么原因导致的呢？带着孩子去医院检查才知道竟是“雪梨”惹的祸。

梨与川贝在印象中都是清热润肺，有止咳的功效，怎么会对孩子咳嗽起不到作用呢？医生说：“雪梨属于凉性，过量使用寒凉水果反而损伤了孩子的脾胃，引发孩子食欲下降及腹泻。”

贝母的确能起到止咳的功效，但产地不同药性也有差异性。我们平日里见到的贝母，产地多在四川和浙江，二者的药性也略微不同。浙贝药性重在治疗外感风寒或风热导致的咳嗽；川贝药性重在治疗干燥干咳，久咳者，湿痰者勿用。两者贝母忌混合食用，反而会加重病情。

咳嗽的几种类型

那孩子咳嗽该如何治疗呢？我们先来看看孩子常得的几种咳嗽：

1.受凉引起

孩子因受凉引起的咳嗽，声音多是清脆不闷，喉痰颜色白而稀，舌苔薄白。并伴随怕风、汗少、鼻涕清等症状。出现这种咳嗽时，注意自身保暖，避免受风着凉，生冷食物。平日里喝些热汤或通过运动稍微排汗。

2.肺热引起

孩子因肺热引起的咳嗽，声音多是粗犷沉重，喉痰颜色黄而稠，舌头偏红，时有小红点。出现这种咳嗽时，病情多在3-6天左右加重，伴随体温升高，鼻子不通，咽喉肿痛。治疗多采取清肺热的方案，饮食上注意清淡，少食酸性与油腻食物。

2.痰多

孩子若咳嗽时喉部有“隆隆声”，并且痰量多，却无法咳出，多见于幼儿肺炎等。治疗上采取健脾化痰的方案，多吃易消化、去湿气的食物，像是：丝瓜、冬瓜等。

4.慢性咽炎

孩子喉中痰少，多是体内虚火重，常出现于慢性咽炎，慢性气管炎等症状，咳嗽持续时间长且反复。治疗多注重润肺化痰，平日里多喝水，食蔬果，少吃油多的食物，上火的食物比如坚果类也要少吃。

解决孩子咳嗽症状的措施

轻拍背部

宝宝咳嗽得不到缓解，可能是因为年龄太小，无法咳痰。当孩子咳嗽时，父母可以将他抱起，轻拍孩子背部及周围。拍打到某处，可以明显感到孩子咳嗽加重时，说明痰液在此处堆积，可以多轻拍。

足底按摩

若宝宝咳嗽属于风热引起，痰量较少，容易引起扁桃体发炎，家长可以通过足底按摩的措施来缓解咳嗽症状。上下揉搓孩子脚心部位，各30下；各个脚趾上下按摩30下。

孩子脚背是重点按摩部位：大脚趾根部两侧。当孩子扁桃体发炎时，这里容易酸痛，父母轻易就能找到。每天坚持为孩子按摩2-3次重点区域，能够有效缓解孩子喉咙酸痛的症状。最后记得按摩结束，注意多饮用温开水或淡盐开水。

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