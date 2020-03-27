准妈妈羊水破了以后，送入医院还要再等待一段时间，为的是宫口全开。随着产程开始，子宫口也在慢慢扩张，等到十指全开（1指相当于1cm），就能进入分娩了。那么在开指期间，准妈该怎么做才能让自己变得轻松呢？

开指具体过程

如果是初次分娩，开指时间会相对较长些，等待期间，产妈会因为宫缩疼痛而感到非常难熬。那么开指究竟是什么样的过程呢？

1.初期：由于体内荷尔蒙的影响，子宫颈逐渐变软，宫缩也逐渐变得有规律，子宫口开始慢慢打开。

2.中期：子宫收缩过程中子宫壁变得越来越薄，宫缩频率越来越频繁，子宫口打开一半。

3.后期：宫缩频率越来越快，疼痛感加剧，孕妈需采用无痛分娩来镇痛。

4.分娩：子宫口开到十指，助产士从旁协助，顺利生下宝宝。

顺产开指，准妈这样做会更加轻松

1.心情放松

部分妈妈对于分娩感到害怕，心情会变得紧张，这并不利于分娩的顺利进行。相反，妈妈心情放松，宫缩又很有力，那么宝宝会在宫缩作用下慢慢从子宫中推出，疼痛感也会减少很多。

2.利用分娩球

准妈在待产期间，可以试试利用瑜伽球来加快宫缩进程。准妈坐在球中间，臀部与膝盖保持在同一直线上，不要坐的太高也不要太低。如果是第一次使用瑜伽球，最好旁边有人协助或扶着椅背进行，等到自己能掌握平衡后在单独练习。

3.打催产素

若准妈宫缩厉害但子宫口却始终不开，这时候医生为了加快分娩进程，加快宫缩，会给其打催产素。

4.孕期适当运动

怀孕期间，孕妈也要进行适当运动，比如散步或是瑜伽，这不仅能加快体内血液循环，促进新陈代谢，同时也能为分娩储存体力，增加自身耐力。

5.刺激乳头

准妈可以试试刺激乳头，这种动作虽然听起来有点不好意思，但却能加快子宫口开全。

6.来回走动

如果准妈身体条件允许，可以在医生指导下来回走动，加快开指进程，加快胎头下降速度。

开指是每个准妈都要遇到的，在等待期间，准妈可以试试上面这几种方法来缓解疼痛加快开指进程，尽快生出宝宝。

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