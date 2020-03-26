真的有最佳生娃年龄吗？其实各有利弊

女性最佳生娃年龄，到底是多大？事实证明，每个妈妈都有不同的看法，没有人会给你一个准确无误的答案。

尽管现在的医学，都认为20多岁时女性生育的黄金年龄。的确，这个年龄段生育，女性的卵巢和身体条件，都处于相对健康的时候。但对于很多女性来说，虽然这个时候的身体比较适合生孩子，但却没有足够的条件来解决带娃和经济压力的问题。这也就是为什么，大多数专家和妈妈至今都不同意最佳生娃年龄的说法。

事实上，妈妈越是年轻，照看孩子的经济和资源就越少。如果在经济比较稳定的时候生孩子，可能会给分娩、产后恢复和育儿提供更好的条件。

其实，多大才是女人最佳生娃年龄，这个时间因人而异。当你身体、心理和经济上都已准备好，那就是最佳生娃年龄。为了帮每个妈妈找到适合自己的生娃年龄，我们来看看各个年龄段妈妈的经验分享。

20岁之前

显然，这个年龄段对大多数女性来说并不理想。但不可否认的是，这个年龄段最有生育能力。你的体重也可能较低，有助于减少妊娠并发症的风险，如妊娠糖尿病和高血压等。但比较具有讽刺意味的是，先兆子痫的发病率在青少年和30多岁到40多岁的女性中是最高的。所以如果你不到20岁，你也会有这种风险。

与此同时，伴随着抚养孩子而来的经济问题，也占据了生活的主导地位。

网友A：虽然18岁时候就怀孕了，虽然那时也非常激动，但却不却不知道如何做个母亲。不过别误会，孩子曾经是，现在仍然是上帝给我的礼物，她的到来改变了我的生活。只是当你还有很多事情想要做的时候，做父母是很难的。她说如果晚一点要孩子，怀孕和育儿压力可能会小一些，也会更有经验，更有耐心，愿意花时间做父母。

20-24岁

这个年龄段的大多数女性，生育能力仍然很强，估计每个月有25%的机会怀孕。财务状况可能仍然是双方共同的负担，因为大多数20出头的男性和女性仍然在读书，或者刚走上社会，积蓄不会很多。

网友B：生下7岁的女儿时才20岁，生下23个月大的儿子时才25岁。尽管她还在上大学，但她居然可以顺利地完成学位。她说：“第一次怀孕比较容易，因为身体年轻好恢复。但第二次怀孕时，因为工作的压力，经常觉得力不从心，并发症也随之而来。不过她认为永远不会有最佳生娃时机，自己调节好就行。

25-29岁

从医学上说，20多岁中后期怀孕的利弊是一样的，这个年龄段大多数女性每个月怀孕的几率仍然是25%。

网友C：27岁结婚后就决定怀孕，尽管有很多人建议她等等。她说：“自己年轻、自信、充满活力，相信自己可以做个好妈妈。”

网友D：虽然28岁的时候就有了第一个孩子，但她仍然觉得压力山大，尤其是有人开始让她生第二个孩子的时候。因为社会和家族的压力，自己必须在30岁之前生完二胎。

30-34岁

有专家说，一旦你到了30多岁，特别是35岁及以上，生育率的确会有所下降。但这也不是绝对的，如果你仍然因为忙于事业，或者还没有找到完美的伴侣，就不应该为了生孩子而被迫怀孕。这个阶段，应该更好的享受生活，探索人生的真谛。

网友E： 34岁时第一次怀孕，20多岁的时候，完全没有做好生孩子的准备，因为自己有很多事情要做。但其实很多事情，一旦有了孩子便也搁置了。等孩子慢慢大了之后，才有时间和精力去做。

35-39岁

生育率在32岁时开始大幅下降，37岁时下降得更快。而且与试管受精成功率一样，生育援助的成功率也开始下降，增加了治疗成本。与此同时，健康风险指数也开始上升，如高血压、妊娠期糖尿病、先兆子痫，以及染色体异常率等。

网友F：在35岁和37岁时分别生下两个孩子。因为她觉得自己这个时间段思想比较成熟，经济也相对稳定。虽然事业和育儿情况良好，但让人尴尬的是，每次幼儿园进行亲子活动的时候，发现自己和其他家长存在一定的年龄差距。

40-45岁

到了40岁，健康女性每月怀孕的几率不到5%。然而，更令人担忧的是生育风险。年龄超过40岁的女性，更容易存在早期和晚期妊娠并发症。

网友G：41岁才生下女儿，在这之前，我用了很多年探索生命和生活的意义。正因为自己的经历，让我更有能力去帮孩子做一些有利的选择。

总而言之， 什么时候是怀孕生娃的最佳年龄，专家和妈妈们都认为没有正确答案。从生物学上讲，答案可能是20出头。但是事实上因人而异，要孩子之前更要考虑综合因素，自己觉得合适就好。

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