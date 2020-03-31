新手妈妈在哺乳期，吃什么更有助减肥？

一生完宝宝之后，不少妈妈都想快速恢复身材。在所有方法中，其实母乳喂养也是其中的一种。

和没有母乳喂养的妈妈相比，给孩子喂奶的妈妈要消耗更多的卡路里，大约每天要多消耗约500卡路里。所以，对于母乳喂养的新妈妈来说，她们经常发现自己产后反而比之前瘦的更快了，而且好像“不费吹灰之力”。

哺乳期减肥，吃什么好？

想要通过母乳喂养来减肥，那么哺乳期也要开始严格控制饮食。因为随便吃东西，也不利于宝宝健康。

不少妈妈在怀孕或者哺乳期的时候，以为不摄入碳水化合物可以快速瘦身，比如只吃些白菜汤、水煮菜之类的单向饮食。其实这种饮食方式并不利于人体健康，因为孕期和哺乳期是激素、代谢和热量需求较大的阶段。

相反，如果哺乳期妈妈的饮食越营养，给宝宝提供的奶水也就更健康。当然，这里所说的高营养，绝对不能富含添加剂、色素和其他添加剂的食物。比如以下这些食物，绝对是营养和健康的代名词。

1.水果蔬菜

哺乳期的妈妈，在保证营养的基础上，一定要学会控制饮食。我们通常所说的水果和蔬菜，比如青菜、菠菜、西红柿、苹果、香蕉、猕猴桃等，都是健康的食物。不过需要注意的是，妈妈要避免直接摄入太凉的水果，以免造成宝宝腹泻。

2.高纤维食物

哺乳期想要减肥，尽量选择一些高纤维的食物，少吃高热量的食物。像我们常说的玉米、红薯、燕麦、杂粮等粗粮，都超适合减肥。

3.高蛋白食物

需要注意的是，妈妈们在摄入粗纤维的同时，也要搭配牛奶、鸡蛋等高蛋白食物，这样可以确保营养均衡全面。

想瘦的更快，还要搭配运动

产后的妈妈需要注意，除非你是需要高卡路里饮食来维持正常体重的人，否则在护理的时候都没有必要吃太多的食物。只要饮食摄入健康，且能维持母乳的营养即可。当然，如果你担心自己的体重一路飙升，无法穿上生孩子之前的牛仔裤。那么，除了严格控制饮食之外，还要用运动加以辅助。

只要确保每天摄入的热量小于消耗的，那产后瘦身指日可待。这里需要提醒的是，太激烈的运动不太适合产后恢复期的妈妈。产后妈妈要根据自己身体恢复状况，选择适合自己的有氧运动。比如散步、下蹲、爬楼梯、力量训练和伸展运动等计划，都可以帮你放松肌肉，加速新陈代谢。

总之，母乳喂养是产后减肥一个难得对策好时机！毕竟你只需要通过母乳喂养，每周就可以消耗掉一磅的脂肪。

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